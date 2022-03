„Všechno je připraveno, čekáme na vhodné počasí. Je potřeba přemalovat vodorovné dopravní značení na komunikaci a vyvarovat podobu nového kruhového objezdu. Ten bude sestaven z plastových dílů a bude vypadat velmi podobně jako je kruhový objezd v Bohumíně-Skřečoni,“ řekl Bohuslav Niemiec.

Město, které je investorem dopravní úpravy v tomto místě, původně zvažovalo vybudovat běžný kruhový objezd. Ovšem jeho stavbě brání bytový dům, který zasahuje do křižovatky. Jeho majitel, společnost Heimstaden, navrhla městu, aby dům odkoupilo, k dohodě ale nedošlo.

„Našli jsme vlastní a hlavně levnější řešení. Stavba klasického rondelu by stála možná nižší desítky milionů, navíc jsme zjistili, že by byly nutné přeložky inženýrských sítí, což by stavbu opět prodražilo. Takto necháme postavit mobilní kruhový objezd, což vyjde na možná milion korun,“ vysvětlil náměstek havířovského primátora.

Návrh nového řešení muselo město projednat jak se správcem komunikace, tak s odborníky z Krajského úřadu MSK v Ostravě a zástupci Policie České republiky. Policie vylepšení dopravní situace v tomto místě vítá, protože podle statistik je to jedna z nejnebezpečnějších křižovatek v okrese. „V tomto místě často dochází k nebezpečným situacím, které občas končí nehodou. S rostoucí hustotou dopravy navíc těchto rizikových situací přibývá,“ říká policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Zatímco pro plastový kruhový objezd v Bohumíne se vžil název piškot, ten havířovský prý bude fazol. Podle Bohuslava Niemiece by práce na proměně křižovatky mohly začít ve druhé polovině dubna a neměly by trvat déle než pár dní. Na úpravě pracoval stejný projektant, který dělal kruháč v Bohumíně. Výhodu takovéhoto řešení vidí Bohuslav Niemiec v tom, že kdyby se do budoucna situace změnila a město by se rozhodlo pro stavbu klasického rondelu, je možné tento plastový jednoduše rozebrat a případně využít na jiném místě.