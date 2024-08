Na čepu piva malých i velkých pivovarů včetně ovocných speciálů. Z muziky kapely Doga, Harlej, Field a Lady Kate plus bohumínská rocková kapela Grog, která přímo na pódiu oslaví 30. narozeniny. Pivní slavnosti v Bohumíně v sobotu 17. srpna nabídnou bohatý program.

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT: Hasiči krotí požár ve Vítkovicích. Je vyhlášen poplach a pomáhá i vrtulník Požár v Ostravě-Vítkovicích, 14. srpna 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Kapela Grog nabídne plejádu svých největších hitů a songů. K muzice bude servírovat pivní speciál. „Ve spolupráci s pivovarem Skřečoňský žabák jsme nechali uvařit výroční pivo. Pivní speciál bude na čepu ve stánku pivovaru Skřečoňský žabák, ale i v láhvích v našem merch stánku,“ slibuje za kapelu Martin Sitek.

close info Zdroj: Se souhlasem města Bohumín zoom_in Na bohumínských pivních slavnostech vystoupí kapely jako Doga, Grog nebo Harlej.

Pivní slavnosti odstartují v hobbyparku ve 14 hodin. „Lady Kate zahraje od 14:30, bohumínsko-ostravská kapela Field od 16:00 hodin, následují od 17:30 Harlej, od 19 Grog a v 21 hodin to rozjede Doga,“ informoval Karel Balcar, ředitel pořádající K3 Bohumín. Program doplní atrakce pro malé i velké, například Speed Ball - Síla kopu a fotbalové šipky. Chybět nebude airbrush, malování na obličej, workshopy. Vstupné je 100 korun, děti do 15 let v doprovodu dospělé osoby mají vstup zdarma.

close info Zdroj: Se souhlasem města Bohumín zoom_in Na bohumínských pivních slavnostech vystoupí kapely jako Doga, Grog nebo Harlej.

Pivní nabídka bude bohatá. Účast přislíbily pivovary Ostravar, Radegast, Krušovice, Litovel, Heineken, Plzeňský Prazdroj, Krakonoš, Kozel, Bernard, Strongbow, Skřečoňský žabák, Pivovar Paskov, Pivovar Aero, Pivovar Beerokracie, Huhňák, Vratimovský Brabčák, Pivovar HoppyDog, Koníček, Lutenský Berňák, Nachmelená opice, Pivovar Albrechtice, Pivovar Morava, Qvásek.