„V deset hodin dopoledne byly překročeny limity povodňové ochrany a voda začala téct do města. Nejkritičtější situace je ve Starém Bohumíně, hráze koncipované na stoletou vodu nevydržely a přetekly. Starý Bohumín je celý zatopený, stejně tak osada Kopytov,“ informovala odpoledne mluvčí radnice Jana Končítková.

Co se Nového Bohumína týče, tam se voda dostala do ulic přes železniční násep, zamířila do centra a hladina velice rychle stoupala. Pocítili to například u křižovatky ulic Čáslavská a Žižkova, kde jedna z řidiček stačila jen tak tak přeparkovat svůj černý citroen. A také obyvatelé zdejších činžáků, brodících se ke vchodům stále více a více ve vodě.



„Neodejdeme …“ volala z okna mladá maminka s malou dcerkou. Když tak by se prý přemístily do horních pater.

Na náměstí v Bohumíně se tou dobou zajišťovaly obchody, vchody do domů a další prostory pytli s pískem, strážníci uzavírali pro dopravu jednu ulici za druhou a spousta lidí si nechtěla nechat ujít podívanou na vodu, která se rozlévala doslova před jejich očima.

V pivnici bylo plno

To v pivnici U Dvoru štamgastům vadilo, že hospoda má momentálně na čepu jen nošovické pivo a ne také plzeňské. Venku na lavičkách pod střechou i za zahrádce bylo narváno a hosté se o nějaké velké vodě nechtěli moc bavit. Přitom se prakticky blížila do jejich sousedství, během chvíle městská policie totiž přesunula uzávěru Štefánikovy ulice, kde pivnice sídlí, od třídy Dr. E. Beneše k Masarykově ulici.

close info Zdroj: Deník/Radek Luksza zoom_in Bohumín v neděli 15. září 2024, kdy očekával více, než stoletou vodu.

„Bohumín začíná být v podstatě odříznutý od okolního světa, hlavně od Ostravy, kde je uzavřena jak Ostravská ulice, tak dálnice D1. Nejezdí ani železniční spoje,“ informovala mluvčí bohumínské radnice. Ve směru na Orlovou a dále Karvinou či na Rychvald se odpoledne projet dalo, ovšem dopravní spojení to není ideální.