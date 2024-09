Díky úsilí hasičů, města, ředitelů škol i pedagogů se do budov od pondělí 23. září opět vrátí žáci. Přestože jednu ze dvou centrálních kuchyní záplavy vážně poškodily, obědy se alespoň pro mladší děti podaří zajistit.

„V posledních dnech jsme se soustředili na co nejrychlejší obnovu našich školských zařízení, aby se děti mohly co nejdříve vrátit do lavic. V pondělí jsou připraveny opět přivítat žáky. Hlavním problémem zůstává stravování. Masarykova škola, která vaří pro zhruba tisíc strávníků, měla zatopené sklepy a celý suterén. V něm se nachází technologické vybavení centrální kuchyně. Z prostor stále odčerpáváme vodu, škola byla do pátečního odpoledne bez elektřiny. Zprovoznění kuchyně je zatím v nedohlednu,“ uvedl místostarosta Bohumína Igor Bruzl.

Stravování dětí tak zůstalo závislé na školní kuchyni v Základní škole ČSA. „Jsme schopni zajistit celodenní stravu pro mateřské školy, ale obědy pouze pro první stupeň základních škol. Rodičům žáků z druhého stupně se omlouváme, ale v tuto chvíli nemáme jiné řešení, přednost dostaly menší děti,“ vysvětlil Bruzl s tím, že rodiče žáků o tom informovali ředitelé jednotlivých škol.