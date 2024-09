Každé ráno obléknou zelené vesty a jdou na věc. Pod hlavičkou humanitární organizace ADRA vyráží denně do bohumínských ulic až ke třem desítkám dobrovolníků. „Na nás připadla oblast Starého a Nového Bohumína, Pudlova a Vrbice,“ uvedla vedoucí dobrovolnického centra ADRA Havířov Hana Čadová.

Mladí, ale i starší lidé, všichni nezištně přispěchali do města zasaženého velkou vodou přiložit ruku k dílu. Práce bylo, a stále je, dost. „Pomáháme s vyklízením a úklidem vodou zasažených domů. Ve spolupráci s technickými službami města následně nakládáme poničené věci k odvozu. Také jsme v uplynulých dnech zjišťovali materiální potřeby zasažených rodin a tyto věci jsme jim následně z našich nashromážděných zásob dodávali,“ informovala Čadová.

Není to ale jen hmatatelná pomoc, kterou ADRA bohumínským obyvatelům v těžkých časech nabídla. „Poskytujeme i psychosociální podporu. Pro některé to jsou již třetí povodně, a to už s člověkem zamává. Na druhou stranu jsem na vlastní oči viděla, jak se s touto těžkou situací většina lidí statečně pere,“ podotkla zástupkyně organizace.

Aktuální situace v Bohumíně, 15. září 2024. | Video: Deník/David Hekele

Přímé krizové psychologické pomoci dosud využilo v Bohumíně 175 lidí, poskytovali ji osobně interventi z hasičského sboru, Krizové centrum Ostrava a právě dobrovolníci z neziskových organizací.

Jak se čas pomalu překlápí ke konci druhého týdne od propuknutí velkých dešťů v regionu, požadavků na dobrovolníky přeci jen ubývá a nemají už tak urgentní podobu jako o týden dříve. „Zvažujeme tedy jejich postupné přesměrování zase do dalších lokalit regionu,“ zmínil koordinátor dobrovolnictví v Havířově, Horní Suché a PR pracovník ADRY Zdeněk Soviš.