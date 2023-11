„Ministerstvo zemědělství letos v létě avizovalo, že není schopno garantovat poskytnutí finančních prostředků na probíhající akci. Nebýt opakovaných apelů na ministerstvo financí a ministerstvo zemědělství, projekt by dostal dočasnou stopku, čímž by byla celá investice zmařena. Polovina hráze nemá žádný smysl,“ uvedl pro Deník starosta Bohumína Petr Vícha.

Apely z Bohumína nakonec vyslyšeli. „Při posledním jednání, které proběhlo minulý týden v Praze, nám pan ministr Stanjura přislíbil, že záležitost vyřeší, což následně potvrdil i pan ministr Výborný,“ sdělil Vícha s tím, že rozhodnutí je klíčové nejen pro městskou část Pudlov, ale pro celý Bohumín. „Jde o ochranu majetku, zdraví a životy osmi set lidí, kteří v lokalitě žijí, a současně o ochranu strategické rozvodny, která zásobuje elektřinou kompletně celé město,“ vysvětlil.

Příznivou zprávu o pokračování stavby obdrželo i Povodí Odry, který je realizátorem projektu. „V rámci pracovního jednání s ministrem Markem Výborným, které se uskutečnilo v pátek 10. listopadu v Ostravě, jsme byli informováni, že finanční prostředky na stavbu ochranných hrází na řece Odře a Orlovské stružce v Bohumíně budou zajištěny. Očekáváme tedy rozhodnutí o přidělení dotace,“ potvrdila mluvčí státního podniku Povodí Odry Šárka Vlčková.

Val o délce téměř tři kilometry a šířce čtyři metry by měl být hotov v roce 2025. „V současnosti se dokončuje silniční most do místní štěrkovny. Protipovodňová zeď podél Stružky ve Vrbici a ochranná hráz po most do štěrkovny jsou již vybudovány,“ doplnila Vlčková. Ve druhé etapě počítá investor s výstavbou hráze až po křížení s Rolnickou ulicí v blízkosti Antošovické lávky. Poslední etapa představuje vybudování závěrečného úseku protipovodňového valu, který se napojí do tělesa železničního náspu na trati Bohumín - Chałupki.

Na rozsáhlé akci se finančně podílel i Bohumín. „Poskytli jsme celkem šest milionů korun, čtyři z toho na výkupy pozemků, zbývající dva na zpracování projektu,“ uzavřel Vícha s tím, že bylo také nutné změnit územní plán.