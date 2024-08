Pro předplatitele

Zdeněk Janiurek dnes 04:36

Autobusovou zastávku Pudlov-Louny ve směru z Bohumína do Ostravy čeká od pondělí 26. srpna dočasné zrušení. Do 8. září by měla projít celkovou rekonstrukcí, poté bude opět obnovena.