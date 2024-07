Jednou z možností je využití nové automatické třídicí linky společnosti OZO Ostrava. Zkušebně na ni v pondělí odjely dva popelářské vozy naplněné plasty ze žlutých popelnic.

„Jedno auto vezlo obsah kontejnerů umístěných v centru Bohumína, druhé pak náplň žlutých popelnic od rodinných domů, které fungují v rámci door-to-door systému. Tento zkušební vzorek nám napoví, jaká bude výtěžnost, protože zdaleka ne všechno, co skončí v nádobách na plast, je recyklovatelné. Na základě výsledků budeme schopni sestavit ekonomický plán. Naším cílem je od nového roku vozit veškerý separovaný odpad ze žlutých kontejnerů do OZO,“ vysvětlil místostarosta Bohumína Lumír Macura. Město by tak mohlo zrušit provoz vlastní ruční třídicí linky, která není tak efektivní, přesná a navíc nese požadavky na personální zajištění.

Odvozu testovacího vzorku předcházela jednání s OZO Ostrava, provoz na jejich nové automatické lince si v červnu prohlédla bohumínská komise životního prostředí a doporučila městu tuto variantu vyzkoušet. „Technologie dokáže vytřídit suroviny nejen ze separovaného, ale i směsného odpadu. Rádi bychom ji proto do budoucna využili také pro komunální odpad vyprodukovaný na sídlištích. Zkušebně proto necháme na linku odvézt i tento typ vzorku, pravděpodobně v druhé polovině srpna,“ popsal Macura.

Zatímco u plastů je budoucí spolupráce s OZO Ostrava prakticky jistá, u směsného odpadu bude záležet především na ceně a podmínkách. „Konec skládkování v České republice je plánován na rok 2030. Po ukončení provozu naší skládky bychom mohli vozit odpad například na skládku do Horní Suché, což by pravděpodobně byla levnější varianta. Ale neřeší, co dál. Nejekologičtější a současně nejrozumnější možností, kterou máme, je právě využití automatické linky, a to buď té ostravské, případně nějaké konkurenční.“ konstatoval Macura s tím, že o iniciativě vybudovat novou třídírnu se hovoří například v Havířově.