„Bohumínský Hobbypark patří svou rozlohou a návštěvností k místům, kterým věnujeme zvýšenou pozornost. Pohybuje se v něm denně vysoký počet lidí, především dětí. Přestože jde o areál, který je dozorovaný našimi strážníky i asistenty prevence kriminality a na noc se zamyká, zaznamenali jsme zde v posledních letech několik případů vandalismu. K těm vážnějším patřilo devastující poničení stromu, krádež morčat z Mauglího ranče a poškození ochranné sítě na Mauglího stezce,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha s tím, že v Hobbyparku letos přibydou rovnou dvě kamery. „Zaberou prostor dětských atrakcí, mini zoo, pódia i dopravního hřiště,“ doplnil.

Třetí kamera, kterou letos město pořídí, poputuje do areálu na Faji, kde se schází převážně teenageři. Využívají tu bikrosovou dráhu, workoutové hřiště a skatepark. „V těchto místech bojujeme především s udržováním veřejného pořádku,“ vysvětlil ředitel Městské policie Bohumín Roman Honysz. Pro instalaci nových kamer je z technického hlediska vše připraveno. „Čekáme jen na vhodnější počasí, nejpozději do konce dubna budou v provozu,“ přislíbil.

Bezpečnostní systém v Bohumíně se tak letos rozroste na 33 kamer. Za tři nová monitorovací zařízení zaplatí město 120 tisíc korun. „S instalací kamer do ulic začal Bohumín v roce 1997. Za více než dvacet let se jejich počet zdesetinásobil. Naposledy se systém rozšiřoval loni, kdy přibyla jedna kamera ke kruhovému objezdu pod železárenským mostem, další do vnitrobloku mezi ulicemi Nádražní a Štefánikovou a jedna také ve Skřečoni na křižovatce ulic 1. máje a Mládežnické,“ připomenul starosta města.

Bohumín rozšiřuje bezpečnostní systém.Zdroj: Pavel Čempěl

Veřejnost vnímá rozšiřování monitorovacího systému pozitivně. Svědčí o tom požadavky na další doplnění kamer do ulic. „Snažíme se těmto podnětům vyhovět, ne vždy jde ale o lokalitu vhodnou k umístění kamery. Ta musí zabírat co největší prostor a snímat celé okolí,“ podotkl šéf strážníků. Záznamy má městská policie k dispozici ve vysokém rozlišení až 30 dní zpětně, obraz je přenášený optickými vlákny. Díky kamerovému systému vyřešili loni bohumínští strážníci 19 důležitých událostí včetně odhalení několika pachatelů trestné činnosti a zadržení hledaných osob.