„Pro naše město je to velká sportovní událost, přijedou k nám uznávaní hráči z Indie, Turecka, Číny, Íránu, ale i evropských zemí. Silné zastoupení budou mít naši domácí závodníci i jejich sousedé z Polska a Slovenska. Uspořádání tak prestižního turnaje potvrzuje, že jsme schopni hostit významné mezinárodní soutěže, což může otevřít dveře dalším podobným akcím a posílit naše dobré jméno u veřejnosti i organizátorů,“ uvedl starosta Bohumína a aktivní hráč Šachové školy Bohumín Petr Vícha.

Jde už o sedmý ročník šachového klání, které rok od roku získává na stále větší popularitě a věhlasu. Do tří hlavních závodů je letos přihlášeno přes 200 šachistů z celého světa, další desítky se představí v doprovodných soutěžích. „Festivalu se účastní stále větší a větší počet hráčů, kterým se snažíme ve spolupráci s našimi partnery připravit ty nejlepší šachové podmínky po dobu trvání celého turnaje. Ten bude přenášen on-line,“ říká ředitel OPEN Bohumín Jiří Novák.

Zázemí našli šachisté v městském sportovně-rekreačním areálu Bospor, v němž aktuálně finišují přípravy na zahájení turnaje. „Hráči mají plně k dispozici naši sportovní halu. Upravili jsme rezervační dobu ploch pro veřejnost tak, aby účastníci turnaje nebyli nikým a ničím rušeni. Pro jejich ubytování jsme uvolnili kapacity sousedního penzionu Ve věži, mohou využít i naše aquacentrum a saunový svět,“ uvedl vedoucí sportovních středisek Bosporu Dušan Socha.

Bohumín patří k městům, v nichž je desková sportovní disciplína nesmírně populární. A to i díky projektu Šachy do škol, do kterého je zapojeno už 250 dětí z devíti základních a osmi mateřských škol a radnice jejich výuku od roku 2017 dosud podpořila téměř dvěma miliony korun. Zajišťuje ji Dům dětí a mládeže Fontána ve spolupráci se Šachovou školou Bohumín. O oblíbenosti královské hry svědčí i dar vítězům loňského ročníku OPEN Bohumín v podobě originálních drátěných šachovnic s figurkami, které v limitované edici vyrobil místní podnik ŽDB Drátovna.