Také v Bohumíně se v pátek a v sobotu 7. a 8. června uskuteční volby do Evropského parlamentu. Probíhat budou v devatenácti stálých okrscích. Sousední Dolní Lutyni čeká v tomto termínu i referendum, v němž lidé odpoví, zda souhlasí s tím, aby obec využila všech svých práv k zabránění výstavby Strategického podnikatelského parku.

Česko si letos připomíná dvacet let od vstupu do Evropské unie. V blížících se červnových volbách mohou lidé vyjádřit svůj názor na její další směřování. Volební místnosti budou otevřeny první den od 14 do 22 hodin, druhý den od 8 do 14 hodin.

Současně s evropskými volbami vyhlásila Dolní Lutyně, s níž Bohumín sousedí, referendum k záměru soukromého investora vystavět v katastru obce na ploše o rozloze 278 hektarů továrnu na výrobu baterií. Proti plánovanému projektu se postavili místní obyvatelé, především ti, kteří žijí v části Věřňovice. Petici proti vzniku takzvané gigafaktory podepsalo tři a půl tisíce lidí. Dolnolutynští zastupitelé referendum na konci dubna jednohlasně schválili.

„U nás nebyla po referendu poptávka, což ale neznamená, že jsou naši obyvatelé k otázce investičního záměru lhostejní. O vývoji situace proto průběžně informujeme jak bohumínské zastupitele, tak i členy komisí rady města. Vyhlášení referenda v Dolní Lutyni plně respektujeme a chápeme. Zasedání jejich zastupitelstva, na němž se vyhlášení schvalovalo, jsem se osobně účastnil a vyjádřil jsem mu svou podporu,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.

Téma výstavby průmyslové zóny nejvíce rezonuje v městských částech Skřečoň a Šunychl a v osadě Nová Ves, v jejichž těsné blízkosti by měla továrna stát. Vedení města proto trvá na zárukách, které by měl stát v případě kladného rozhodnutí investora zajistit.

„Minulý čtvrtek 23. května proběhlo v Praze jednání s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou, náměstkem ministra financí, zástupci Czechinvestu, přítomni byli někteří poslanci kraje a také většina starostů našeho okresu. Z Dolní Lutyně přijeli i členové spolku Zachovejme Poolší, který referendum inicioval. Za Bohumín jsem zopakoval zásadní požadavky, a to v prvé řadě zajištění protipovodňové ochrany, protože inkriminované území je v záplavové oblasti a jsou v něm prokazatelně špatné odtokové poměry. Dále trváme na vyřešení dopravní infrastruktury, především na urychleném vybudování obchvatu silnice I/67, na který marně čekáme už dvacet let,“ řekl starosta s tím, že na jednání opět zdůraznil i obavy z negativních zásahů do chráněné přírodní oblasti a ze zhoršení stavu ovzduší.

Jak dodal, Bohumín není proti tomu, aby Moravskoslezský kraj získal velkého investora pro rozvoj regionu, s výběrem území v katastru Dolní Lutyně se však jeho vedení neztotožňuje. „Osobně, ač si uvědomuji možné přínosy pro okres i kraj, je mi líto kvalitní zemědělské půdy a lesa, vhodnější by bylo využít některý z brownfieldů. Nelíbí se mi ani změna postoje státu vůči územnímu plánu a obyvatelům Věřňovic,“ konstatoval Vícha. Jak se k otázce stavby Strategického podnikatelského parku postaví lidé z Dolní Lutyně, bude oficiálně jasné už za čtrnáct dnů.