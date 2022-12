Město muselo v rozpočtu zohlednit probíhající energetickou krizi. „I při vědomí toho, že je to rozpočet, který musí reagovat na nárůst cen energií, se jej podařilo vyrovnat, což lze považovat za malý zázrak. Pokud bych měl dát našemu rozpočtu na příští rok nějaký přívlastek, byl by to opatrný. Prioritou je, aby chod města nebyl nijak narušen a byli jsme schopni zajistit lidem základní služby, především bezpečnost, svoz odpadu či péči o chodníky, silnice a veřejná prostranství včetně zeleně,“ konstatoval starosta Bohumína Petr Vícha.