První příznivci bílého sportu si je mohou užít v testovacím režimu po předchozí rezervaci. Za hodinu hry zaplatí návštěvníci rovnou stovku.

„Myšlenka na generální opravu opuštěných a zanedbaných tenisových kurtů za parkem Petra Bezruče se nabízela už delší dobu. Jednak hyzdily okolí, za druhé tento druh sportu v nabídce Bosporu dosud chyběl. Po několika letech jednání s místním sokolským sdružením se nám podařilo sportoviště za jeden a půl milionu korun od Sokola odkoupit,“ uvedl místostarosta Bohumína Igor Bruzl s tím, že následně se město pustilo do jeho modernizace za více než pět milionů korun.

Rekonstrukce zchátralých kurtů trvala dva a půl měsíce. Specializovaná firma musela odtěžit 1 800 kubíků starého podloží až do hloubky půl metru a následně instalovat sedm nových vrstev antuky. „Současně bylo třeba položit nové rozvody vody, vybudovat systém zavlažování, zatavit sloupky na sítě a dovybavit kurty mobiliářem. Hráči mají k dispozici i jednoduché zázemí s šatnou, toaletou a sprchou,“ popsal Bruzl.

Kvůli podmínkám Českého tenisového svazu se musel zredukovat počet kurtů z původních sedmi na šest. Zvětšily se mezi nimi rozestupy a díky tomu splňují normy pro oficiální soutěže. Čtyři kurty jsou situovány před tribunou, další dva najdou sportovci za ní.

„Letos budou fungovat v testovacím režimu. Ten vyžaduje předchozí internetovou rezervaci na našich webových stránkách nebo přes telefonní číslo 730 521 456. A platba je zatím možná pouze v hotovosti u správce, vybíráme sto korun za hodinu,“ upřesnil Jan Resler, ředitel městské společnosti Bospor, která kurty provozuje.

Nové tenisové kurty jsou otevřeny každý den včetně víkendů od 10 do 18 hodin. Pokud to počasí dovolí, bude se na nich hrát až do října.

Do ostrého provozu uvede Bospor kurty v příští sezóně, která by měla začít v dubnu. „Do budoucna plánujeme modernizovat zázemí, aby měli hráči komfort i po zápasech,“ doplnil Resler.