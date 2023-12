„Diagnostické práce probíhají za běžného provozu dopravy, pouze s drobným omezením. Správa silnic Moravskoslezského kraje prostřednictvím stavebních odborníků zjišťuje, do jaké míry je most ještě bezpečný pro provoz. Vyhodnotí tloušťku materiálu, trhliny, defekty a rozsah koroze, což nám dá přesnější představu o životnosti celé konstrukce,“ řekl místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Češi a Poláci chtějí společně opravit hraniční most, jehož větší část pochází z roku 1899, třetina pak z období po druhé světové válce. Před samotnou rekonstrukcí ale musí zjistit, v jakém je stavu, aby se mohli pustit do projektování a shánění peněz.

O nejkrajnější variantě, tedy nutnosti most kvůli havarijnímu stavu pro motoristy zcela uzavřít, se hovoří pouze v náznacích. „Vyloučit ji však zatím nemůžeme. Pokud by k ní došlo, nemělo by to mít výrazné negativní dopady na dopravní situaci. Do Chałupek se auta dostanou po nájezdu na dálnici,“ vysvětlil Macura.

Partneři by po vyhodnocení stavebního průzkumu chtěli co nejdříve požádat o evropské dotace na financování opravy. „Existuje program zaměřený přímo na rekonstrukce mezinárodních komunikací. Právě proto jsme se zasadili o uspíšení diagnostiky, která měla původně proběhnout až v příštím roce,“ doplnil místostarosta. Jak ale upozornil, samotné stavební práce nezačnou dříve než v roce 2025.

Stavba pevného ocelového tříobloukového mostu vycházela z návrhu opavského krajského stavitelského úřadu. Začala 1. září 1898, dokončena byla o třináct měsíců později. V roce 1939 byl most při ústupu polských vojsk částečně poškozen. Kvůli výbuchu trhaviny se do Odry zřítil první oblouk.

Různá provizorní řešení trvala až do roku 1966, kdy byla celá konstrukce posunuta. V roce 1967 se dostalo na obnovu mostu, vybudování nového pilíře a zahájení silničního provozu. Poslední stavební úpravy si vyžádala závažná poškození, ke kterým došlo během povodní v roce 1997. Od této doby je ze statických důvodů provoz zúžen pouze na jeden jízdní pruh.