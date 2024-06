Bohumín chce postavit chodník kvůli bezpečnosti. Platil by ale peníze navíc

Statisíce navíc by z městské kasy vydal Bohumín, kdyby se pustil do výstavby chodníku u jedné z místních rušných komunikací. Chodník by přitom posloužil k větší bezpečnosti chodců. Město hledá další cesty, jak stavbu úspěšně realizovat.

Záměr města postavit kvůli větší bezpečnosti pěších chodník vedoucí podél rušné silnice I/67 mezi Polní a Úvozní ulicí ve Skřečoni se zadrhl na přístupu státu. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), v jehož správě výpadovka na Karvinou je, by Bohumínu naúčtovalo statisícové částky za pronájem plochy při výstavbě. Radnice proto hledá jinou možnost, aby se neúměrně vysokým poplatkům vyhnula. Město plánovalo zahájit výstavbu chodníku po pravé straně silnice ve směru na Dolní Lutyni už letos v květnu. Bohumín plánuje na hranici s Ostravou cyklistickou zkratku „Obyvatelé této části Skřečoně se musí pohybovat po krajnici, což je při enormním provozu velmi riskantní. Vypracovali jsme proto projekt na výstavbu chodníku a podařilo se nám na něj zajistit v rozpočtu téměř tři miliony korun. Podmínky správce komunikace nás ale přiměly investiční akci odsunout. Požadavek na odkoupení pozemku, na němž by chodník stál, bychom snad ještě chápali. Co je ale pro nás neakceptovatelné, je cena za jeho pronájem po dobu výstavby a do jeho prodeje,“ vysvětlil starosta Bohumína Petr Vícha. Město by podle něj muselo uzavřít s ŘSD nájemní smlouvu a během realizace platit státní organizaci za pronájem plochy statisíce korun. „Když k tomu připočteme ještě částku za následný odkup pozemku, museli bychom v součtu uhradit sumu, která se blíží ceně celého chodníku. Zákon nám ukládá povinnost péče řádného hospodáře a tento postup by byl přesným opakem. Hledáme tedy alternativní řešení, zvažujeme chodník postavit mimo silnici. Definitivní rozhodnutí se bude odvíjet od ceny za výkup soukromého pozemku a možnosti přeložení inženýrských sítí,“ konstatoval Vícha. Jak připomněl, město už v roce 2019 vybudovalo v těchto místech chytré zpomalovací semafory, chodník k autobusovým zastávkám, bezpečnostní ostrůvek a nasvětlený přechod pro chodce za 4,4 miliony korun. V té době ŘSD městu pronájem neúčtovalo. Změna jeho postupu nastala až v letošním roce, a to kvůli transformaci právní formy firmy z příspěvkové organizace na státní podnik. Kde se žije nejlépe? Opět vyhrála Praha, Moravskoslezský kraj prý až dvanáctý „Stát by prostřednictvím svých společností neměl stavět obce do pozice, kdy musí platit za realizaci projektů, které zlepšují bezpečnost a životní podmínky jejich obyvatel. Zvláště v případech, kdy je účelem stavby jednoznačné snížení rizik v dopravě. Měli bychom hledat rozumná řešení, která budou pro obě strany přijatelná,“ dodal starosta. Poukázal přitom na spolupráci s Moravskoslezským krajem, který si sice účtuje poplatky za zvláštní užívání pozemku při stavbě, ty jsou však několikanásobně nižší. Navíc po dokončení investice tyto pozemky převádí do majetku města bezúplatně. Bohumín tak mohl za poslední rok dokončit například chodníky v Ostravské a Rychvaldské ulici podél krajských silnic. MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Dolní Lutyně versus gigafactory, do akce půjdou právníci Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

