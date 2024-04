Radnice právě začala rozesílat vyúčtování, z nějž se lidé dozví, kolik peněz dostanou zpět. Z celkových 4 300 bytů eviduje přeplatky u 3 760. Z nich téměř čtrnáct set domácností obdrží přeplatek vyšší než deset tisíc korun, dalších jedenáct set vyšší než pět tisíc korun. „Na přeplatek od jednoho do pěti tisíc korun se může těšit tisícovka nájemníků. Přibližně 250 lidí ušetřilo na službách částku do tisícikoruny,“ informovala vedoucí odboru správy domů bohumínské radnice Kateřina Pálková. Doplnila, že nedoplatky za rok 2023 představují 4,6 milionů korun. V posledních letech rostou, loni dosáhly 3,8 milionu korun.

„Na konci loňského roku jsme vzhledem k turbulentním změnám v oblasti energetiky sáhli k plošnému navýšení záloh, aby se lidé nemuseli obávat vyúčtování ani do budoucna. Aktuálně máme zálohy upraveny tak, aby většina nájemníků ušetřila a před letními prázdninami získala významnou položku do rodinného rozpočtu. Navíc jsme letos vyjednali s ČEZ Teplárenskou nové podmínky dodávky tepla až do roku 2040, které by lidem měly zaručit nejnižší možnou cenu,“ podotkl starosta.

Podrobnosti o vrácení přeplatků a úhradě nedoplatků za teplo, teplou vodu, úklid, výtahy či elektřinu ve společných prostorech vyčtou lidé z rozpisů vyúčtování. V poštovních schránkách je najdou do konce dubna. Na bankovní účet, případně složenkou, obdrží peníze nejpozději na začátku července. Nedoplatky musí nájemci uhradit nejpozději do konce července, mohou využít i formu splátek.