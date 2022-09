Pozemky o rozloze od zhruba 700 do 1 500 metrů čtverečních město licitovalo postupně ve čtyřech etapách, zatím poslední se uskutečnila 23. a 24. srpna. „Ponechali jsme vyvolávací cenu stejně jako v předchozích dražbách za jednotnou základní částku 1 089 korun za metr čtvereční. V našem případě o vysoké míře zájmu nerozhodovala pouze příznivá cena, ale i dobrá lokalita. Parcely jsou situovány v samém centru Bohumína. Pěšky lze za pár minut dojít na autobusovou zastávku, do obchodu, restaurace, do školy či školky,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha. Jak doplnil, zájemci byli ochotni zaplatit za parcelu v průměru zhruba milion a půl korun.