Pro nájemníky 4 260 městských bytů by se v příštím roce z hlediska plateb nic zásadního měnit nemělo. „Většina našich domů je napojena na centrální zásobování teplem, díky čemuž máme zajištěnu výhodnou cenu vytápění a ohřevu vody. Vzhledem k nastaveným zálohám se z naší strany nemusejí obávat žádného dramatického navyšování,“ konstatovala vedoucí odboru správy domů bohumínské radnice Kateřina Pálková.

Město i nadále hledá možnosti, jak energiemi šetřit. Tou nejvýraznější je chystané připojení sportovních a rekreačních zařízení města na teplovod. „Naše aquacentrum je plně závislé na dodávkách zemního plynu. Právě energie společně s vodou u něj představují nejvyšší náklady. Proto společnost Bospor, která volnočasový areál spravuje, připravuje napojení aquacentra na páteřní síť teplovodu, která vede hned za bazénem. První energie by z něj mohla začít do vodního světa proudit na přelomu září a října letošního roku. Odsud poputuje i do sousední sportovní haly a přilehlého Penzionu ve věži,“ informoval starosta.

Bohumín pokračuje ve výměně zastaralých sodíkových výbojek v lampách veřejného osvětlení za modernější a úspornější LED technologie. Během příštích dvou let zvládne obnovit 800 svítidel. Po dokončení projektu tak bude ve městě vybavena úsporným typem osvětlení více než polovina všech lamp. Klasické zářivky už jsou minulostí i ve sportovní hale Bospor. Ta od letoška využívá 176 nových svítidel s regulací intenzity. Město postupně obměňuje i osvětlení ve společných prostorách svých bytových domů a instaluje nové výtahy s nižší spotřebou elektřiny. Aktuálně připravuje modernizaci tří zdviží v Poděbradově ulici.