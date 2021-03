Nebude to jediná novinka. Současně s kolumbárii radnice dokončí i rozptylovou loučku, která začala vznikat už loni. Dokončena bude ještě v letošním roce.

„V posledních letech jsme zaznamenali zvýšenou poptávku našich obyvatel po možnosti uložit popel zemřelých příbuzných v kolumbáriu. Rozhodli jsme se lidem vyjít vstříc a připravili jsme projekt na jejich výstavbu. Hned po zveřejnění záměru se nám začali ozývat zájemci o pronájem,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha s tím, že město do výstavby dvou kolumbárií na hřbitovech v Novém i Starém Bohumíně investuje přes milion korun.

„Stěny s výklenky budou zhotoveny z červených cihel a umělého kamene tak, aby vzhledově korespondovaly s historickými červenými stavbami, které jsou pro naše město charakteristické,“ informoval starosta s tím, že stavební práce začnou v průběhu dubna a skončí během letních prázdnin. Následně město začne prostory nabízet k pronájmu. Za jednu schránku v kolumbáriu, která pojme až čtyři urny, zaplatí pozůstalí ročně 350 korun.

Každá ze schránek bude bezpečně uzavřena žulovou krycí deskou, aby nedocházelo k vandalismu a krádežím uren. „Na desku bude možné nalepit štítek s mosazným písmem se jmény zemřelých, a to v 3D ozdobné formě. Každou schránku doplní veřejně přístupný prostor na pokládání květin, fotografií či svíček,“ popsal architekt Jan Hock z bohumínského městského úřadu. Jak přiblížil, místo určené pro vzpomínkové předměty bude mít podobu kryté poličky tak, aby případná nepřízeň počasí výzdobu neznehodnotila.

V Bohumíně bude rozptylová loučka a kolumbária.Zdroj: vizualizace MěÚ Bohumín

Současně s kolumbárii město letos dokončí i rozptylovou loučku na hřbitově ve Starém Bohumíně. Už loni do jejího vzniku vložilo přes čtvrt milionu korun. „Veškeré sadbové práce už proběhly, zbývá jen upravit trávník a instalovat mobiliář, který má lidem umožnit položit u loučky květiny a zapálit svíčky,“ řekla Eva Liszoková z odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice.

Lidem, kteří mají své blízké pochované v klasických hrobech, město umožnilo od loňského listopadu do února letošního roku předplatit si hrobové místo na příštích deset let, a to za původní cenu před plánovaným zvýšením sazby.

„Od letošního března jsme po šesti letech zvýšili poplatek z původních 68 korun na 82 korun za metr čtvereční a rok. Současně jsme chtěli umožnit lidem, aby využili ještě původní ceny a zaplatili si pronájem hrobu na deset let dopředu. Tento vstřícný krok se u veřejnosti setkal s velkým zájmem,“ sdělil místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Zatímco běžně chodí platit za pronájem hrobového místa zhruba třicet lidí měsíčně, během posledních čtyř měsíců před zdražením to byl více než trojnásobek. „Podle statistik přišlo v průměru sto zájemců měsíčně. Nejvíce jich bylo v únoru, kdy pohřební služba, která výběr poplatku pro město zprostředkovává, zaznamenala dokonce 174 plateb,“ dodal Macura.

Bohumín spravuje pět hřbitovů, a to v Novém Bohumíně, Skřečoni, Vrbici, Záblatí a ve Starém Bohumíně. Jejich údržba loni stála městskou pokladnu 1,5 milionu korun, na poplatcích za hrobová místa se přitom vybralo 856 tisíc korun. Protože náklady na správu hřbitovů rostou, přistoupilo město k drobné úpravě ceny za pronájem. V porovnání s okolními městy přesto zůstává stále jedna z nejnižších.

„V částce, kterou každoročně vynakládáme na péči o naše hřbitovy, je zahrnuta pravidelná měsíční údržba a úklid, veškeré nutné opravy, ošetřování stromů a zeleně včetně postřiků plevele a ořezů, umístění velkokapacitních kontejnerů a mobilních toalet či spotřeba vody. Loni jsme například přispěli na opravu pomníku v Novém Bohumíně a pořídili jsme novou pumpu, dva nové sudy a nový okap na márnici pro odchyt vody na hřbitově ve Vrbici,“ doplnila Liszoková. Nad rámec těchto běžných výdajů město ještě investuje do modernizace hřbitovů včetně výstavby a oprav chodníků