Bohumínská nemocnice sází na jednodenní chirurgii

Šéfové Bohumínské městské nemocnice (BMN) chtějí více využít kapacitu zdejších operačních sálů, následných i akutních lůžek. Také proto se chtějí zaměřit na moderní způsoby léčby, například na jednodenní chirurgii. Ta se specializuje na plánované operace prováděné laparoskopicky či klasicky.

Bohumínská nemocnice.Foto: Lucie Kolková

„Hledáme teď partnery, kteří by nám pomohli zvýšit výkonnost a zaplnili naše volné kapacity, protože vlastních ambulancí nemáme tolik, aby-chom se mohli spoléhat jenom na ně. V regionu ovšem působí řada privátních ambulancí a poliklinik, se kterými bychom rádi navázali bližší spolupráci,“ vysvětlil bohumínský místostarosta Igor Bruzl.

Ještě do konce roku chce Bohumínská městská nemocnice obnovit diabetologickou ambulanci a rozšířit provoz gastroambulance. V dlouhodobých plánech bohumínské nemocnice je také otevření chirurgické ambulance v sousedním Rychvaldě.

„Chtěli bychom zlepšit dostupnost lékařské péče ve spádových obcích. Lidé by tak za péčí nemuseli dojíždět až do Bohumína. Rychvald by se měl stát prvním příkladem,“ uvedl předseda představenstva BMN Kamil Mašík.

Po nových týmech chirurgie a interny výrazně posílí Bohumínská městská nemocnice také oblast řízení.

Od listopadu doplní představenstvo společnosti BMN bývalý ministr zdravotnictví a současný ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě Svatopluk Němeček, který se bude podílet na strategickém směřování i komunikaci s lékaři a zdravotními pojišťovnami.