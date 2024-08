Asistenti pedagoga SŠ Koho hledáme a co požadujeme? -Spolehlivou, zodpovědnou a loajální kolegyni/kolegu s kladným přístupem k lidem s postižením -Požadujeme SŠ vzdělání s maturitní zkouškou podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících: § 20 -Výhodou: praxe asistenta pedagoga, praxe ve zdravotnictví, hra na hudební nástroj -Znalost práce na PC: internet, MS Office (word, excel, powerpoint) -Kladný vztah ke křesťanství -Trestní bezúhonnost Co nabízíme? -Práci na plný úvazek: 40 hodin týdně -Mzdové podmínky: od 20 750,- Kč + po zkušební době osobní ohodnocení -Nástup do pracovního poměru: ihned -Příjemnou atmosféru v menším přátelském kolektivu kolegů -Pracoviště vybavené inovativními pomůckami pro výuku -Odborné semináře a kurzy v rámci pracovní doby -Dobrá dopravní dostupnost na pracoviště Jaká bude náplň práce a co Vás čeká? -Spolupráce s třídním učitelem na přímé výchovné a vzdělávací činnosti -Podílení se na tvorbě a plnění individuálního výchovně vzdělávacího plánu svěřených žáků -Pomoc při komunikaci mezi učitelem a žákem -Dopomoc žákům při sebeobsluze -Podílení se na vytváření dobrého jména a propagace školy Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete prosím svůj motivační dopis a životopis na email: j.niemczykova@skolasd.eu (kontaktní osoba: Jana Niemczyková). Požadované informace v životopise: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa, tel. kontakt, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti. Životopis zasílejte na e-mail 20 750 Kč

