V sobotu 18. ledna od 9 do 12 hodin si mohou zájemci o studium prohlédnout například biologickou či fyzikální laboratoř, jazykové učebny či multimediální sál. V laboratoři chemie si vyzkoušejí atraktivní pokusy.

Nasát atmosféru vzdělávání školou povinných dětí může veřejnost v hlavní budově Benešovy základní školy, a to v úterý 11. února od 15 do 17:30 hodin. „Na návštěvníky čeká prohlídka všech prostor. Chystáme slavnostní otevření nových učeben, které jsme dokončili a díky nimž mají školáci modernější a příjemnější zázemí pro vzdělávání,“ uvedla ředitelka Barbora Bolcarovičová s tím, že na programu budou i společné třídní aktivity rodičů s žáky.

Březen je na bohumínských základních školách vyhrazený budoucím prvňáčkům. Rodiče předškoláků mohou aktuálně využít i odbornou pedagogickou konzultaci týkající se zápisu a nástupu do první třídy, kterou ve středu 29. ledna pořádá od 14 do 15:15 hodin Centrum pro rodiny Bobeš. Zápisy do prvních tříd v Bohumíně jsou letos stanoveny na středu 1. dubna.