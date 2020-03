Podle čtvrteční ranní mapy krajských hygieniků se na Bohumnsku objevil první případ koronaviru. Starosta Bohumína Petr Vícja k tomu uvedl, že onemocnění může postihnout každého z nás a žádá obyvatele, aby byli co nejvíce ohleduplní a dělali vše pro to, aby takových případů bylo co nejméně. Město opět zveřejnilo i telefonní čísla, kam se lidé mohou obrátit třeba v situaci kolem roušek či čísla pro pomoc osamělým seniorům.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

"Bylo jen otázkou času, kdy se objeví případy i na Bohumínsku. Tomu se nelze vyhnout a může to postihnout každého z nás. Přesto udělejme každý vše pro to, aby takových případů bylo co nejméně. Dodržujme všechna opatření i hygienu, nosme roušky. A nemocnému držme palce, ať se uzdraví,“ vyzval Bohumíňáky starosta města Petr Vícha.