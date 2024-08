Fotbalisté Bohumína se dočkají nového zázemí. Dvoupodlažní budova by měla stát v těsné blízkosti divácké tribuny v areálu Pavla Srnička.

Město Bohumín se chystá investovat do moderního zázemí pro fotbalový klub FK Bospor Bohumín, který hraje špici divize (4. liga) s výhledem na postup do třetí ligy v blízké budoucnosti.

Nová budova, která by měla vyrůst ve sportovním areálu Pavla Srnička, vyřeší problémy s nedostatečnými prostory, které sportovce dlouhodobě trápí. Klub patří k největším ve městě, sdružuje 230 dětí i dospělých a jejich počet neustále roste.

Hráčům všech věkových kategorií i celému realizačnímu týmu už téměř dvacet let slouží šatny ve vedlejším zimním stadionu. Zejména od tréninkového hřiště, které pravidelně využívají desítky dětí, nejsou zrovna na dosah. „Chceme vytvořit dostatečně velké a funkční prostory, které budou po ruce domácímu týmu včetně mládežnických kategorií, v době fotbalových utkání je budou využívat i hostující celky a sudí. Rozhodli jsme se pro atypické konstrukční řešení formou modulárního kontejnerového systému,“ sdělil starosta Bohumína Petr Vícha. Doplnil, že stavbou nového objektu získají výhodu i místní hokejisté, kterým se tak uvolní šatny přímo na stadionu.

Fotbalové zázemí by podle studie mělo vzniknout z 24 ocelových modulů o rozměrech 3 x 7,5 x 3 metry. Kontejnery se zateplí a opláští fasádou tak, aby se stavba zcelila a ladila s konstrukcí sousední divácké tribuny. „Modulární stavby v Česku získávají nejen ve sportovním prostředí na popularitě, a to především díky příznivé ceně, rychlé výstavbě a přizpůsobitelnosti na míru. Prostřednictvím vhodných materiálů a členění fasády můžeme dosáhnout moderního a elegantního vzhledu tak, že zvolené řešení nebude na pohled patrné,“ vysvětlil architekt Jan Hock z odboru rozvoje a investic bohumínské radnice. Dodal, že budovu ozvláštní zajímavý prvek v podobě římsy, která ponese klubové barvy.

Dvoupodlažní budova by měla stát v těsné blízkosti fanouškovské tribuny, tedy mezi dvěma hracími plochami, kterými klub disponuje. Nabídne šatny, sociální zázemí, prostory pro trenéry, maséra a další pracovníky klubu. Spodní část objektu poslouží týmům soupeřů a rozhodčím v době fotbalových utkání. Při plánování se nezapomnělo ani na veřejnost, v přízemí najdou fanoušci veřejné toalety a prodejní místo vstupenek. Druhé patro obsáhne kompletní zázemí pro domácí tým včetně zasedacích místnosti, sekretariátu a kuchyňky. Na administrativní část navážou balkony, ze kterých bude možné sledovat dění na obou fotbalových hřištích.

Kromě samotné stavby se město postará také o venkovní úpravy. Přibude například umývárna pro sportovní vybavení a zvelebí se okolní terén. Do budovy půjde vstoupit několika vchody, jedním přímo z Janáčkovy ulice. „Aktuálně probíhá výběrové řízení, odhadované náklady jsou zhruba 20 milionů korun. V poslední době se nám ale daří soutěžit veřejné zakázky za nižší ceny. Na začátku září už budeme znát přesnou cenu a následně projekt předložíme zastupitelstvu. To rozhodne, jestli tuto investici zařadíme do rozpočtu na příští rok,“ uzavřel starosta Vícha.