„Dlouhá léta působil na základní škole ČSA a také na místním gymnáziu. Dodnes je díky svému aktivnímu přístupu vzorem pro své mladší kolegy. Oceněním jsme mu chtěli poděkovat za jeho celoživotní práci, kterou on sám vnímá jako poslání,“ uvedla vedoucí odboru školství, kultury a sportu bohumínské radnice Pavla Skokanová.

Oldřich Štverka se narodil za první republiky, odmaturoval v roce 1953 a krátce poté začal vyučovat. „Po gymnáziu jsem pracoval v cihelně, což byla těžká práce. Panu řediteli školy tehdy chyběla jedna pedagožka a dal vzkázat k nám domů, ať přijdu. Tak jsem se stal ze dne na den učitelem. Pedagogické vzdělání jsem si doplnil dálkově až po vojně,“ zavzpomínal.

Kromě milovaného tělocviku vedl děti v hodinách českého jazyka či dílen. Platil za přísného, ale spravedlivého učitele. Deset let vykonával i funkci ředitele školy a kantořině se věnoval nepřetržitě až do penze. Dnes si užívá zaslouženého odpočinku, který má však v jeho pojetí do lenošení hodně daleko.

Stále hraje aktivně tenis, je členem týmu seniorských hráčů s věkovým průměrem 67 let. U sítě prohání své soupeře dvakrát týdně a i mimo kurty je stále v pohybu. Každým rokem odpracuje stovky hodin na údržbě antukového kurtu, kam veteráni chodívají sportovat.

Na bohatou kariéru ve školství a zážitky s ní spojené vzpomíná s láskou. „Naučit se učit nejde. To vám žádná univerzita nedá. Musíte to mít od Boha. Pokud mohu nastupujícím učitelům něco vzkázat, tak ať přistupují ke kantořině s pokorou a naslouchají radám zkušených kolegů. Je důležité být od začátku svůj a držet slovo. A chtít po žácích jen to, co je v jejich silách splnit,“ řekl při příležitosti svého ocenění.