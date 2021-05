Bohumín získal díky úspěchu v soutěži možnost natočit propagační klip, který ukáže turistům kouzlo této příhraniční atraktivity. Role průvodce po meandrech se ujal slavný mořeplavec a bohumínský rodák Richard Konkolski. Videoklip bude zveřejněn do konce května.

„Rád jsem nabídku na natáčení přijal. Právě dokončuji další ze svých knih, která bude mít šest set stran. Sedím od rána do večera u počítače a činnost v terénu je pro mě vítaným odpočinkem a zpestřením pracovního programu. Navíc jsem se zase po čase podíval do Starého Bohumína k řece Odře. Když jsem s vodáctvím začínal, nikdy by mě nenapadlo, že meandry budou jednoho dne tak slavné,“ poznamenal Richard Konkolski, který v červenci oslaví 78. narozeniny. V roce 1975 se stal prvním Čechem v historii, který obeplul zeměkouli.

Krajské ocenění přírodní památky vítá i vedení města. „Na vylepšování a zviditelnění našich turistických destinací pracujeme dlouhodobě. Aktuálně jsme zapojení do česko-polského projektu Slezsko-moravské pohraničí, s jehož pomocí chceme propagovat Hraniční meandry Odry, městskou půjčovnu lodí a městské muzeum. Díky projektu získáme například dvojjazyčného audio průvodce a další novinky pro tuzemské návštěvníky i hosty ze sousedního Polska. Vítězství v soutěži Ceny cestovního ruchu je pro nás ujištěním, že veřejnost naši práci vnímá. Děkujeme Bohumíňákům i všem těm, kteří pro meandry hlasovali. Opět se ukázalo, že místní lidé jsou na své město i jeho okolí pyšní,“ konstatoval místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Role průvodce se ujal slavný mořeplavec a bohumínský rodák Richard Konkolski.Zdroj: Pavel Čempěl

Ceny cestovního ruchu se letos vyhlašovaly v pěti soutěžních kategoriích, a to osobnost cestovního ruchu, nejlepší počin cestovního ruchu, neobjevený skvost, nejmalebnější místo v zimě a nejsvětovější místo Moravskoslezského kraje roku 2020. Kromě bohumínských meandrů uspěl Flascharův důl v Odrách, lázeňské městečko Karlova Studánka a Šikmý kostel v Karviné.

„Soutěž zviditelňuje kvalitní projekty a turisticky přívětivá místa. Letní sezóna pozvolna začíná, v našem regionu mohou výletníci najít nespočet krásných a zajímavých lokalit, které zatím neobjevili. Ceny cestovního ruchu nabízí hned několik tipů na hezký výlet. Nezbývá, než si vybrat a vyrazit,“ doplnil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška. Právě kraj byl partnerem celé soutěže.

Oceněné Hraniční meandry Odry s rozlohou přes 126 hektarů jsou lákadlem pro ty turisty, kteří obdivují nespoutanou přírodu. Právem byly zařazeny do evropské soustavy Natura 2000 jako nadnárodně významná lokalita.

Podívejte se také, jak vypadá soutok Odry s Ostravicí z výšky:

Devítikilometrová turistická stezka provede zájemce kolem přirozeně meandrující řeky Odry s pěti velkými zákruty, kde mohou při troše štěstí a všímavosti spatřit ohrožené druhy živočichů a vzácné rostliny.

Během července, srpna a září si mohou v městské půjčovně lodí objednat raft nebo kánoi a zažít dobrodružnou plavbu po řece ze Starého Bohumína až do polského Zabełkova.