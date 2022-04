Město, které poskytuje bydlení zhruba osmi tisícům svých obyvatel, eviduje u většiny nájemců poměrně vysoké přeplatky. Více než tisíc domácností obdrží ve vyúčtování přes deset tisíc korun. Zhruba stejný počet pak dostane přeplatek od pěti do deseti tisíc korun. Na přeplatek od tří do pěti tisíc korun se může těšit přes pět set nájemců. Na další pětistovku čeká přeplatek od jednoho do tří tisíc korun. A přes tři sta padesát lidí ušetřilo na službách částku do tisícikoruny. Nedoplatky za rok 2021 představují 3,9 milionu korun, což je přibližně stejně jako v předchozím roce. Týkají se zhruba devíti set jednotek.

V nedalekých Pawlowicích při důlním neštěstí zahynuli horníci

„V této ekonomicky napjaté době dopadlo vyúčtování nad očekávání dobře. A vyhlídky na příští rok jsou opět optimistické. Většina našich bytových domů je totiž napojena na centrální zásobování teplem z dětmarovické elektrárny, jehož dodávku máme smluvně podchycenu až do roku 2030. Úprava ceny proto představuje pouze tři procenta, což je ve srovnání s nárůstem ceny plynu velmi příznivá zpráva,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha. U bytových domů, které na CZT napojeny nejsou a vytápějí plynem, je situace odlišná. Tam je nárůst vyšší.

Matušovič zase válí. Mistr s Baníkem i Spartou střílí góly v okresním přeboru

Město deklaruje, že svým nájemníkům nebude letos ani v příštím roce zvedat nájemné. Naposledy k tomuto kroku přistoupilo v roce 2019, kdy se cena zvýšila z 45,65 korun za metr čtvereční na 54,78 korun. „Přestože ceny stavebních prací drasticky rostou, což se projevuje právě u investic do bytového fondu, rozhodli jsme se udržet výši nájemného minimálně do konce příštího roku. Lidé se potýkají s vysokou inflací, růstem cen potravin a dalších komodit, nechceme je ještě více zatěžovat,“ uvedl starosta s tím, že městské bydlení v Bohumíně patří aktuálně k nejvýhodnějším v celém regionu. Zhruba polovina všech nájemníků hradí základní nájemné, ostatní platí částku, kterou nabídli v licitaci. Licitace začínají na 60 korunách za metr čtvereční, ani tato částka se letos měnit nebude. Veškeré vybrané nájemné ve výši zhruba 180 milionů korun jde zpět do správy, oprav a investic městských bytů.