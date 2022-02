Se svou šestasedmdesátiletou matkou prý přes viber mluvila už dopoledne, aby zjistila, jak to tam vypadá a zda je maminka v pořádku. „Říkala mi, že tam vojáci nejsou, je relativně klid, ale lidé začínají šílet, že obchody jsou téměř vykoupené. Co bude dál, neví,“ reprodukuje informace své matky z Červonogradu, který leží asi 80 kilometrů na sever od Lvova, tedy na západě země blíž slovenským hranicím.

„Když se před pár týdny vypadalo, že by Rusko skutečno mohlo napadnout Ukrajinu, uvažovala jsem, že bych maminku přivezla sem do Česka. Už se tu byla i podívat a líbilo se jí tady. Jenže jsme tak dlouho s manželem diskutovali, až se stalo co se stalo a teď se obávám, že by se maminka přes hranice nedostala. Volala jsem známému, který jezdí na Ukrajinu s kamionem a říkal, že hranice jsou plné lidí a aut, kteří prchají na Slovensko a do Polska. Takže trnu, jaké další zprávy z Ukrajiny budou chodit,“ postěžovala si šestačtyřicetiletá žena.

Ta v Česku žije už 25 let a stále má ukrajinské občanství. „Mám ale požádáno o české. Říkali, že snad do roka bych ho mohla konečně dostat,“ říká žena, která se do míst, kde se narodila a vyrůstala, byla naposledy podívat před čtyřmi lety.