Jednotky hasičů v těchto chvílích působí na několika místech především v okrese Frýdek-Místek, a také na Havířovsku. Problémy působila v celém regionu bouřka, která se tu prohnala v neděli 16. července odpoledne.

"Hasiči jsou momentálně v terénu, zasahují především v oblasti Frýdecko-Místecka a Havířovska. Řeší se polámané větve a další tyto následky bouřky," uvedla pro Deník v neděli v podvečer mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.

"V souvislosti s bouřkou evidujeme celkem 77 událostí. Jedná se především o spadlé stromy," upřesnila pak mluvčí moravskoslezských hasičů v neděli večer.

Podle ohlásů čtenářů Deníku pak bouřka působila také výpadky elektrických sítí. Konkrétně pak třeba v Těrlicku, kde hasiči odstraňují i popadané stromy a další, elektřina vypadla také v Bludovicích. Výpadek elektrického proudu a zatopené sklepy hlásili lidé na sociálních sítích Deníku také ze Soběšovic.

"Cesta z Řeky do Havířova byla masakr, začalo to kolem 17.00 a museli jsme zastavit cestou, bo to byl fakt masakr, stálo nás dost aut, létaly malé kusy větví, ty velké padaly na cesty některé stromy spadly na elektrické dráty," popsala běsnění krátké úderné bouřky jedna z čtenářek Deníku na deníkovských sociálních sítích.