Náhrobek na hřbitově v Široké Nivě označuje místo posledního odpočinku místního občana Andreje Šuhaje, který zesnul v prosinci 1985. Jeho bratr Nikola se stal literární postavou a zbojnickou legendou.

Příběh zbojníka z Koločavy, který tak dlouho utíkal před četníky, až ho zradili vlastní lidé, v mnohém připomíná slovenské zbojnické legendy o Jánošíkovi. V Olbrachtově románu Nikola Šuhaj loupežník z roku 1933 je Nikola už kladným hrdinou.

Bylo mu šest, když zavraždili bratry

Krvavá historka z Koločavy o lásce a zradě se stala také předlohou filmového muzikálu Balada pro banditu. Nikola Šuhaj zběhl z armády za milovanou Eržikou. Nejdřív se stal dezertérem na útěku a později vůdcem obávané zbojnické tlupy, ke které se přidal i jeho bratr Jura.

Na útěku před zákonem se mu mnohokrát podařilo na poslední chvíli uniknout s četníky a vojáky v patách. Byla na něj vypsána odměna. Jeho vlastní lidé ho v srpnu 1921 pro peníze zradili, opili a zavraždili sekerami společně s bratrem Jurou. Tak se zrodil podkarpatský národní hrdina. Nikola Šuhaj byl zavražděn ve věku 23 let, jeho zabitému bratru Jurovi bylo 15. Nejmladší bratr Andrej Šuhaj měl tehdy pouhých šest.

Statečnost v boji o Bílou Cerekev

Slezské zemské muzeum zveřejnilo fotografii sympatického vojáka, který si založil ruce v bok, a doplnilo ho popiskem: „Petřvald 1945. Příslušník čs. zahraniční armády Andrej Šuhaj - nejmladší bratr Nikoly Šuhaje“.

Moc pramenů se o válečné anabázi Andreje Šuhaje nezmiňuje. Teprve Karel Richter ve své knize Přes krvavé řeky zaznamenal konkrétní událost, ke které došlo v prosinci 1943 při bojích o Bílou Cerekev. První československá samostatná brigáda během této operace zaznamenala 66 padlých a 345 zraněných.

Při bojích na řece Ross velitel družstva Nikolaj Kubarič a Bohumil Bičiště, velitel 2. roty 2. praporu nezávisle na sobě uvízli v území nikoho mezi frontovými liniemi. Přitiskli se do sněhu, aby unikli nepřátelské palbě, ale nemohli se dostat zpátky ke svým.

„Navzdory husté palbě vyrazil ho hledat jeho oddaný příkazník Andrej Šuhaj, nejmladší bratr slavného loupežníka z Olbrachtova románu. Všechno dobře dopadlo. Všichni se vrátili ke svým jednotkám živí a zdraví,“ zmínil se o statečnosti Andreje Šuhaje Karel Richter ve své knize z roku 2003.

Andrej Nikolu téměř neznal

Starostka Alena Mátéová.Zdroj: Deník/František KubaStarostka Široké Nivy Aleny Mátéová pana Andreje Šuhaje znala, a věděla, že jde o bratra Nikoly Šuhaje. „Bohužel nevím, do jaké míry pan Andrej Šuhaj prožíval osudy své rodiny, kterou všichni tak dobře známe z literatury a z filmu. Říkal mi, že jeho bratr Nikola zemřel moc brzy na to, aby ho mohl nějak blíže poznat. Nikola byl pro něj vlastně neznámý člověk,“ zavzpomínala starostka Široké Nivy Alena Mátéová (na snímku).

Určitě se v jeho rodině tradovala nějaká ústně předávaná verze co a jak se tehdy v Koločavě vlastně stalo, ale opravdu nevím, kdo z těch známých literárních postav byl v rodinných vzpomínkách Šuhajových spíš kladný a kdo záporný. Je to pěkné, že se historie zakarpatského Československa, zbojnická legenda, čítanková literatura i známý muzikál nějak propojily s Širokou Nivou, ale bohužel kromě hrobu pana Andreje Šuhaje nic dalšího do toho známého příběhu doplnit nemůžeme,“ uzavřela starostka Široké Nivy Alena Mátéová.

Na návštěvě v Široké Nivě