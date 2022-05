Do Pákistánu a možná ještě dál…

Poté, co se v neděli v Karviné oficiálně rozloučili, během pondělí vyrazili směrem na Balkán s odhodláním, dostat se během dvou tří měsíců až do Pákistánu. „Až tam máme víza. Pokud by se uvolnily proticovidové restrikce a otevřelo se Japonsko, necháme auto někde tam a vydáme se ještě letadlem do Japonska. Tu zemi bychom moc chtěli procestovat, a klidně pěšky,“ říkají shodně oba bratři.

Bratři z Havířova vyrážejí v malé dodávce do Japonska

Pro přepravu jim bude sloužit šestadvacet let stará minidodávka Subaru Libero, kterou pořídili za pár tisíc a upravili. „Žádné pohodlí to není, auto už něco pamatuje, ale my se toho nebojíme,“ říká Tomáš Rendl.

Nepříjemností může být fakt, že řidičák má pouze on. „Je fakt, že jsem toho zatím moc nenajezdil, ale o to víc mě to zatím baví, takže ono to nějak půjde,“ říká Tomáš odhodlaně.

Expedice Libero

Nocovat chtějí prioritně venku ve stanu, v případě nouze či nepřízně počasí je možné přespat i v jejich malém autě, jehož název Libero vnesli i do názvu své cesty – Expedice Libero aneb Bráchové v Liberu na cestě do Pákistánu. Chtěli prý tak vzdát hold japonským vozům, kterým značka Subaru je.

Bratři Jan i Tomáš už nezávisle na sobě mají cestovatelské zkušenosti. Starší Honza se v rámci velké životní proměny těsně před vypuknutím covidové pandemie vydal pěšky do Jižní Ameriky, kde procestoval několik zemí a z Kolumbie do Chile mimo jiné přes Andy urazil během deseti měsíců 10 tisíc kilometrů. "Poslední kilometry jsem dokulhal," vzpomíná jednatřicetiletý Tomáš Rendl.

O svém putování napsal a vydal už tři knížky. Z jejich prodeje a také crowdfundingové kampaně mladí cestovatelé financují své současné putování.

Pokud jim ve vyjde, jak si plánují, měli by se zpět domů vrátit opět autem trochu jinou trasou, byť většinou přes stejné země, zhruba za půl roku. Jejich cestu prý bude možné sledovat na Janově profilu Honza na cestě, kam chtějí zhruba jednou za týden napsat o svých zážitcích a vkládat i videa.