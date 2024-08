Tento pop-rockový zpěvák a kytarista je ověnčen řadou prestižních ocenění, autorem hitů jako jsou 8

Cuts Like A Knife, Heaven, Let's Make A Night To Remember, (Everything I Do) I Do It for You, Have You Ever Really Loved A Woman? a mnoha dalších.

Havířovským divákům, a nejen jim, se Bryan Adams představí 7. září od 21 hodin, lákadlem ale nebude jen tato hvězda, na Havířovských slavnostech vystoupí též Ewa Farna, Vojtěch Dyk, Adam Ďurica, Traktor, Pain, Dymytry, Fun Factory a další.