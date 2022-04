„V současného útlumu ale záleží na OKD, které jako jediné dnes vlastní těžené doly, jestli bude v těžbě pokračovat, nebo ne. Na poslední pracovní skupině hejtmana moravskoslezského kraje, kterou jsme měli nedávno, se to projednávalo. Vznikl požadavek, že by chtěli pokračovat v těžbě na Karvinsku na těžených dolech a mluvilo se o Frenštátu. O tom jsme hovořili také v kulatého stolu v poslanecké sněmovně, který byl zhruba před týdnem. Řeklo se tam jednoznačně, že těžba na Frenštátsku nebude, že to vůbec není reálné,“ uvedl Jiří Novotný.

Dodal, že na zmíněném jednání zazněla čísla, z nichž vyplývá, že pokud by se měl Důl Frenštát otevřít, tak by investice do něj, než by se otevřel, trvala zhruba deset let. „A pokud by se ta investice měla vrátit, muselo by se dalších třicet let těžit,“ pokračoval Jiří Novotný.

Důl Frenštát jako jako vhodný pro energetické úložiště?

Trojanovický starosta také podotkl, že v souladu s vizí Evropské unie týkající se snižovaní podílu uhlíku v ovzduší je otevírání dalšího dolu nepravděpodobné.

„U kulatého stolu, kde jsme řešili majetkoprávní záležitosti, ministerstvo vyslovilo prosbu, zda bychom se ještě nesešli s firmou Gravitricity, která má zájem ty šachty využít jako úložiště energie. Slíbili jsme to a ještě probereme, ať máme všechna správná data k tomu, zda rozhodnutí zasypat šachty bylo správné, nebo ne,“ poznamenal Jiří Novotný.

To, že se na postupu likvidace Dolu Frenštát nic nezměnilo, potvrdila rovněž Jana Dronská, tisková mluvčí společnosti Diamo, která má útlum těžby na starosti.

„Byli jsme v rozpočtovém provizoriu, tak jsme zatím nemohli soutěžit dopravce, který bude vozit návoz a také jsme ještě museli řešit věci kolem pozemků, kam se bude navážet. Trochu se to pozdrželo, ale pořád platí, že se bude asi deset měsíců navážet, aby se dodržel denní limit, a někdy příští rok zhruba v květnu by se jámy mohly začít zasypávat,“ sdělila Jana Dronská.

I ona připomněla zájem firmy Gravitricity, které se Důl Frenštát líbí jako vhodný pro energetické úložiště a vůli Trojanovic a dalších obcí se na projekt firmy podívat.

