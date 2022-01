Budou Dětmarovice v noci zcela potmě? Přineslo by to 30 tisíc do rozpočtu

Jak ušetřit za elektřinu? Tuto otázku si aktuálně kladou v Dětmarovicích, kde řeší možnost, že by se v obci v době od půlnoci do čtyř hodin ráno vypínalo veřejné osvětlení. Obec by tím ušetřila až 30 tisíc korun ročně.

Dětmarovice. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Co tomuto návrhu jednoho ze zastupitelů říkají obyvatelé obce, zjišťuje radnice v anketě, v níž mohou lidé hlasovat na webových stránkách obce. V pondělí odpoledne byl stav 44 pro a 71 hlasujících proti vypínání veřejného osvětlení. Zejména obyvatelé odlehlejších částí se obávají, že pod rouškou tmy by to do těchto končin více lákalo zloděje. Teplo za miliardu v Havířově. Otazníky stále zůstávají. Kdo jak hlasoval? Starosta Dětmarovic Ladislav Rosman říká, že takovéto opatření by znamenalo snížení komfortu pro obyvatele. „Jsme proti tomuto opatření,“ říká. Podle něj obec zváží zda nepořídit moderní, tzv. chytré osvětlení, které se dá načasovat a nastavit tak, aby svítilo zvolený časový úsek. Obec už v minulosti zkoušela instalovat úspornější svítidla, ale podle zastupitele Libora Stáni úspora nebyla nějak zásadní. Tehdy to nebylo úplně ideálně, ale nevylučuji, že nyní by zastupitelé mohli takovou možnost přehodnotit,“ uvedl Stáňa.O tom, zda budou Dětmarovice v noci potmě, mají zastupitelé rozhodovat v březnu.