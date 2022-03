Ostrava zažije víkend s chutí čokolády. A Deník má pro vás vstupenky

„Burrita se jedí poměrně dobře, jsou šťavnatá, měkká, není je třeba moc kousat, navíc jsme měli domluvu, že nebudou moc pálivá, protože to při tom množství jídla nepříjemně dráždí žaludek,“ popisuje posléze jednatřicetiletý Radim Dvořáček předvedený výkon nad hromadou plněných tortill, kde sto gramů porce mívá asi dvojnásobný počet kalorií.

Burrito nejedl poprvé, ochutnával je spíše v zahraničí, leč pro ostravskou výzvu chtěl něco netradičního. „Než jsem Los Capolitos s nabídkou oslovil, ani jsem o této restauraci nevěděl,“ říká upřímně po akci, která má mít reklamní účel pro něj i samotný podnik. Záznam uveřejní na YouTube.

Příprava a kondice

Nejen hosty přítomné při jeho počinu zarazilo, jak subtilní má coby profesionální jedlík postavu. Před výkony váží ani ne šedesát kilogramů, bezprostředně po nich už je to víc. Přípravu má už sedm let stále stejnou. „Vždy ráno před výkonem je třeba vypít asi šest litrů vody, v podstatě na ‚ex‘, do dvou minut, ale ne že by to někdo zkoušel,“ varuje Dvořáček netrénované jedince před možnou otravou z přemíry vody. I jemu by se při větším množství začala točit hlava. „Kdysi jsem takové množství nebyl schopný vypít ani sníst. Normální žaludek má objem asi litr a půl, ale tréninkem se dá postupem času až extrémně roztáhnout,“ popisuje cestu k úspěchu držitel řady rekordů.

Ve Vizovicích na Trnkobraní dodnes nikdo nepřekonal jeho prvenství v podobě snědení 202 švestkových knedlíků, nikdo za 11 minut nespořádal dvoukilogramový řízek zvaný Sloní ucho na Slováckém řízku a nikdo v televizní soutěži Československo má talent nesnědl na počkání 50 uvařených vajec a nezapil je čtyřmi litry mléka. Od roku 2015 za sebou má na dvě stovky soutěží v sedmnácti především evropských zemí, jeho snem je zúčastnit se prestižní pojídací ligy ve Spojených státech amerických.

Jídlo a internet jej živí

Mimo soutěžní výkony se hubený Ostravan udržuje v kondici. „Co do množství jím hodně pořád, abych si udržoval kapacitu žaludku, ale spíše zdravé a nízkokalorické věci – saláty a zeleninu, po kterých nepřiberu,“ míní Dvořáček, jenž neustále vyvrací mylné představy o tom, že jedlíci jsou obézní.

„Většinou to bývá právě naopak. Žaludek má schopnost se roztahovat, jen pokud člověk nemá kolem moc tuku,“ vysvětluje Radim Dvořáček, jmenovec majitele restaurace Stará kuželna ve Slezské Ostravě. „Vůbec se neznáme, ale vím, že někdo mým jménem provozuje restauraci,“ žertuje jedlík, který na shodu jmen přišel, když hledal články sám o sobě do svého „sívíčka“. Slovní obrat profesionální jedlík v něm uvádí jako profesi. „Vydělává mi hlavně YouTube, k jedlictví si pak přivydělávám jen brigádně,“ říká Radim Dvořáček.