„Byl to blázinec. Celý den mi volali lidé, kteří tam bydlí, že je ucpaná silnice. Já si telefonoval s policií, kolegy-starosty na z polské strany, no hrůza,“ líčí starosta Petrovic u Karviné Marian Lebiedzik.

Podle něj to byl oz polské strany nepromyšlené rozhodnutí. „Nás se nikdo neptal, ale my to donášíme. Chápu, že Poláci, kteří u nás pracují, se někudy musí dostat do práce, ale proč tedy polská strana nezprůjezdnila druhý přechod v Dolních Marklovicích, který je kapacitně lepší. Vede k němu široká silnice, auta jedoucí od Karviné se de facto vyhnou centru obce,“ argumentuje starosta Petrovic.

Je už prý v kontaktu se starostou obce Zebrzydowice, a společně se snaží odpovědným polským úřadům vysvětlit, že je určitě lepší otevřít pro lidi, kteří jezdí do práce do Česka a taktéž pro polské živnostníky, kteří mají své aktivity v Česku. „Už se podařilo dohodnout, že ti, kdo přejíždějí hranici při vstupu do Polska, nemusí vyplňovat papíry, jako tomu bylo ještě včera,“ dodává Marian Lebiedzik.

Celá ta procedura na hranici až do středy vypadla tak, že při výjezdu z Polska lidem na hranici pouze změřili teplotu, člověk se prokázal potvrzením, že v Česku pracuje a mohl projet v pohodě i českou kontrolou. Když se ale vracel, musel na polské hranici vyplňovat papíry, což zdržovalo a tvořily a se fronty aut.

Nepříjemnou příhodu zažila ve čtvrtek ráno Dorota Havlíková, která bydlí v domě v Kojkovicích, což je část Třince. Česká policie ji vytkla, že při jízdě autem ze svého domu několikrát překročila hranic, která vede prostředkem cesty. "Jela jsem ale stále po české straně, čímž jsme také policistům argumentovala. Chtěli po mě potvrzení zaměstnavatele, že pracuji v Česku, ale nakonec se spokojili s kontrolou občanského průkazu a pustili mě do města. Řekli mi, že díky tomu, že tam mám trvalé bydliště," líčí žena.