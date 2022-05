Jedna z nejnebezpečnějších křižovatek v regionu se proměnila v kruhový objezd. Řeč je o křížení ulic Dělnická, Fryštátská a Kapitána Jasioka v Havířově-Prostřední Suché. Proměna byla rychlá, neboť se nejedná o klasický kruhový objezd, který by vyžadoval mnoho týdnů stavebních úprav.

Kvůli složité situaci v místě, kdy stavbě velkého rondelu brání jeden z obytných domů, se město rozhodlo pro kompromisní řešení a nechalo v místě nainstalovat plastové city-bloky. Kruhový objezd je navržený tak, aby se na něj vešly i autobusy i nákladní automobily.

Havířove, připrav se, přichází fazol! Nový kruhový objezd prý bude do měsíce

Podle náměstka primátora Bohuslava Niemiece bylo na celé variantě nejtěžší nakreslit tvar tak, aby se všechna vozidla, která na něho najíždějí vyhnula.

„Řešili jsme autobusy, i průjezd kamionů, neboť kousek odtud je nákladní depo a servis firmy Volvo. Bylo třeba navrhnout vše tak, aby přes tento kruhový objezd mohly projíždět i velké nákladní automobily,“ řekl Bohuslav Niemiec.

Připomněl, že toto místo bylo dlouhodobě problémové a tvořily se tam zácpy a docházelo často také k dopravním nehodám. To potvrdily i policejní statistiky.

Havířov, křižovatka ulic Dělnická, Fryštátská a kpt. Jasioka, duben 2021:

Zdroj: Libor Běčák

Řidiči, opatrně! Je třeba si zvyknout

Postavit kruhový objezd trvalo pracovníkům Technických služeb Havířov jen pár minut. Ve čtvrtek se nejprve snažili dostat z asfaltu původní vodorovní dopravní značení, aby je následně mohla firma přemalovat pro situaci, kdy je z křižovatky kruhový objezd.

Proměna křižovatky v Havířově: místo domů zbyly hromady sutin. Už jste viděli?

Pro řidiče, kteří tímto místem jezdí často, je to zatím nezvyk. Každopádně by měli úsekem projíždět nanejvýš opatrně, řidiči si musejí na novou dopravní situaci zvyknout. I ve čtvrtek dopoledne tam některá auta vjížděla do křižovatky, jako za původní dopravní situace.

Chytré křižovatky do konce roku

Protože je inteligentní dopravní systém důležitý o ro bezpečné a rychlé projetí městem složek integrovaného záchranného systému, ale také pro synchronizaci s městskou hromadnou dopravou, budou do konce roku dopravu Havířově řídit chytré křižovatky.

Systém by měl ve městě zajistit plynulost provozu a také nižší nehodovost. Plné fungování se očekává již koncem tohoto roku.

Těrlicko, Třanovice: starostové žádají šéfy ŘSD, veďte tu silnici jinudy

Součástí systému bude i modul hlídání průjezdů křižovatek na červenou. Tento systém je již nově v provozu na těchto sedmi havířovských křižovatkách:

Hlavní třída x Na Nábřeží x Stromovka (SSZ Podloubí),

Hlavní třída x Dělnická (SSZ Elán),

Dělnická x U Stromovky x Mánesova (SSZ Komerční banka),

Dlouhá třída x Národní třída (SSZ Reneta),

Dlouhá třída x 17.listopadu (SSZ Telecom),

Dlouhá třída x Studentská x Okrajová (SSZ Merkur),

Národní třída x 17. listopadu x Na Nábřeží (SSZ Na Nábřeží).