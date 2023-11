Byla to nehoda, trvá na svém pilot vrtulníku. Nezvládl to v Orlové, míní znalci

Byl to dron, nebyl to dron? Co loni v létě způsobilo poškození vrtulníku orlovského pilota Jiřího Vlka během letu? Znalci z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod tvrdí, že pilotem hlášená údajná srážka s dronem nebyla nehodou.

Pilot Jiří Vlk (vpravo). | Foto: se svolením Jiřího Vlka