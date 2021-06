Tuto možnost nabízí už několik let František Hartl, místní IT specialista, poskytovatel internetu a také milovník přírody. První kameru snímající čapí hnízdo instaloval v roce 2010 právě v Dětmarovicích. Obraz však nebyl tak dokonalý jako dnes, kdy na jiném místě, na komíně na statku v nedaleké Závadě, instaloval moderní IP kameru s nočním viděním.

„Přes internet se tak můžeme podívat do hnízda i v noci. Na obrazovce to vypadá jako by se do hnízda svítilo, a taky mi lidi psali, proč svítím čápům do očí. Ale to je infra světlo, v hnízdě je regulérní tma. Chvíli trvalo, než jsem to některým vysvětlil,“ vzpomíná František Hartl.

Hnízdo v Závadě má František „pod kamerou“ už asi pět let, a tak může sledovat, kdy přesně přiletí první čáp, kdy druhý, kolik samice snese vajec, kolik se vylíhne čápat a tak dále. Letos na jaře instaloval třetí kameru na sloup elektrického vedení u cesty mezi Dolní Lutyní, Orlovou a Rychvaldem, v lokalitě na Zbytkách.

Lidi sledování ptáků baví

Osazování kamer k čapím hnízdům je prý jeho soukromá iniciativa a také záliba v ornitologii. Jeho strýc Jan, který letos zkraje roku zemřel, byl uznávaným odborníkem na ptactvo a přírodu a František se od něj učil. „Ještě před pandemií strýc pořádal přednášky pro děti, třeba do Závady jezdily děti z dětského domova z Karviné a on jim o čápech povídal a díky kameře jim na tabletu mohl ukázat, co se děje nahoře v hnízdě,“ vypráví František Hartl.

Ten zase v době, kdy měl kameru jen na jednom hnízdě, pořádal pro veřejnost soutěž, kdo spatří prvního čápa, dvojici, vajíčka, mláďata. „Díky sponzorským darům od spřízněných firem jsme pak mohli výhercům věnovat třeba lístky do kina nebo konzumačku do hospody. Lidi to sledovali jak diví. Hodně je to bavilo. Někteří třeba vyhráli tři roky po sobě,“ vzpomíná František s úsměvem.

Říká, že ani přesně neví, kolik lidí prostřednictvím jeho tří kamer čápy sleduje. „Teď u té poslední kamery můžu zjistit podle IP adres, odkud se lidé dívali a odhaduju, že to bude tak 180 až 200 unikátních zhlédnutí denně.

Vylepšení do budoucna

To sice není zdaleka tolik, jako má stránka, na které lze sledovat, jak muž v jedné vesnici na Trutnovsku denně leze po žebříku až k hnízdu, aby nakrmil čtyři čápata, která přišla o matku a stará se o ně jen samec. Ten pochopitelně nestíhá.

Když už je řeč o nehodách a úhynu čápů, František Hartl říká, že úmrtí čápů jsou poměrně častá. „Například si pamatuju, jak se před lety, když tam ještě nebyla kamera, mláďata na hnízdě v Závadě učila létat. Bohužel nalétávala a přistávala na nedalekém transformátoru a zabil je elektrický výboj. Postupně zahynula všechna čtyři čápata,“ říká František a dodává, že i takovéto okamžiky kamery zachytí. „Musím dát k těm odkazům upozornění, že někdy mohou být záběry drastické. Je to, holt, příroda, s tím nic nenaděláme,“ dodává.

Pro příští rok chystá na dvou hnízdech úpravy. „Protože kamera v Dětmarovicích a v Dolní Lutyni nevidí přímo do hnízda, musím je dát výš, aby bylo vidět, kolik je tam vajec, abychom zjistili, zda se nějaké mládě nevylíhlo či neuhynulo,“ vysvětluje František Hartl. Pro zájemce ještě přidává adresu www.birdlife.cz, na které lze najít mapu všech čapích hnízd v celé České republice a údaje doplňovat.

Podívejte se na čápy u bývalé lékárny v Dětmarovicích

Chcete vidět, co se děje v čapím hnízdě třeba na sloupu u bývalé lékárny v Dětmarovicích, kudy možná denně jezdíte do práce? Není nic snazšího, než na internetu zadat adresu detmarovice.eu a sledovat čapí rodinku klidně nonstop. A to od jejich příletu až do doby, kdy se vydají na dlouhou cestu do jižní Afriky, což bývá obvykle už na konci srpna.