O něco dráž bude v Bohumíně. „Díky dobrým vztahům s dodavatelem a na základě řady společných jednání jsme dospěli k tomu, že letošní zima by pro obyvatele našich městských bytů neměla být finančně nijak dramatická. Zdražení se bude pohybovat do dvaceti procent oproti předešlé sezoně,“ napsal na městských webových stránkách starosta Bohumína Petr Vícha.

Co bude od ledna 2023, to je zatím velkou neznámou. Výrobci tepla totiž ceny zatím sami nemají určené. Vladislav Sobol, mluvčí společnosti ČEZ, která vyrábí teplo v Elektrárně Dětmarovice a dodává jej do Orlové a Bohumína, uvedl, že ceny tepla pro Orlovou a Bohumín plánují zveřejnit na konci října.

Společnost Veolia ceny, za které teplo dodává, podle mluvčí firmy nikdy nezveřejňuje, protože jsou v každém městě a obci jiné - podle lokálních podmínek. Zástupci Veolie zatím jen uvedli, že nárůst nebude v násobcích jako u jiných energií, ale pouze v desítkách procent. „Přesnější údaje budou až na konci roku,“ řekla Deníku mluvčí Veolia Energie Jana Dronská.

Až o dvacet procent více zaplatí letos za dodávky tepla nájemníci bytů společnosti Heimstaden. Ta už také nájemníkům navýšila zálohy. O cenách platných od ledna zatím jasno nemá. „Oslovili jsme dodavatele s tím, aby nám sdělili cenu, se kterou kalkulují od 1. ledna. Avšak konkrétní informace ještě nemáme,“ uvedla mluvčí Heimstaden Kateřina Piechowicz.

Domácnosti v Českém Těšíně čeká od ledna 2023 nárůst ceny za teplo až o padesát procent. „Předběžně jsme to propočítávali, a jelikož se na nás jako plynovou teplárnu vztahuje zastropování cen, tak toto navýšení beru jako strop. Pokud by došlo v průběhu roku k poklesu, tak bychom to využili a cenu snížili,“ uvedl ředitel městské společnosti Teplo Těšín Dariusz Cymerys.

Za letošní rok dodavatel nezvyšoval zálohy. „Ty doplatky zřejmě nebudou velké. Cena se sice zvýšila, ale také se snížila spotřeba, takže překročení vidím tak na pět procent,“ dodal Cymerys.