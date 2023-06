Firma, která elektrárnu postaví a bude ji provozovat, obci za „vstřícný“ přístup nabízí, a je ochotna to smluvně potvrdit, že ročně přispěje do jejího rozpočtu necelými dvěma miliony korun, nabídne půl milionu korun spolkům v obci a navíc dodá obci určité množství levné elektřiny. Pokud zastupitelé nabídku spolupráci odmítnou, investor prý nebude naléhat a svůj záměr představí v jiné obci.

Záměr postavit na okraji obce, na pozemcích směrem k lokalitě Vyrubaná, fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 20 MWp představil zastupitelům Chotěbuzi Petr Kovařík, zástupce investorské společnosti Czech Energy Parks. Ta v oboru působí už několik let a postavila a provozuje fotovoltaické elektrárny v Čechách. A aktuálně nabídla stejný projekt obci Hnojník nedaleko Českého Těšína.

V Chotěbuzi má Czech Energy Parks vyhlédnutých 12 hektarů pozemků, které jsou majetkem státu. „Pozemky jsou situovány tak, že z blízké silnice na solární panely nebude vidět,“ vyzdvihl Kovařík umístění elektrárny tak, že pohled na panely nikoho nebude rušit. Další výhody takové stavby jsou prý v tom, že je dočasná, nevyžaduje žádné velké stavební zásahy. Dá se tedy snadno demontovat.

Pokud jde o samotné pozemky, ty jsou zatíženy liniovou stavbou velmi vysokého napětí a v územním plánu obce jsou částečně blokovány pro výstavbu obchvatu.

Nabídka vypadá na první pohled lákavě a zastupitele zaujala. Až na výjimky. Například místostarostka Marie Walachová kritizovala fakt, že firmy, které elektrárny stavějí a provozují, mají krátkou historii, tedy, že vznikly před nedávnem. „Důvod je ten, že pro financování takového projektu musí být založena zcela nová firma bez historie. To je podmínka získání bankovního úvěru na takový projekt,“ vysvětlil zástupce Czech Energy Parks.

Zastupitel Stanislav Klimek se zase divil, že investor přichází představit projekt, a zatím neví, zda od státu získá pozemky, na kterých chce stavět.

Lidé: Chceme reference z obcí, kde už to funguje

Prezentaci zmíněného záměru si přišlo poslechnout i několik obyvatel. Část z nich bydlí v sousedství plánované solární elektrárny. Žádali například, aby se o tom, zda obec má podpořit tento projekt, rozhodlo v referendu.

Kateřině Smužové, která si přišla vyslechnout prezentaci projektu, vadí, že nejsou k dispozici reference z obcí, kde elektrárna zbudovaná a provozovaná touto firmu už funguje. „Rádi bychom se také přeptali, jak firma plní své závazky, které její zástupce několikrát vyzdvihoval. Bohužel jsem našla poslední realizaci z roku 2011, ty současné jsou teprve ve fázi projektu, takže nikde není srovnání, zda dodrží, co naslibovala. Celé je to podivné, jen zastupitelstvo to jaksi nevidí,“ míní Smužová.

Zastupitelé nicméně vzali informativní zprávu na vědomí a usnesli se, že se s investorem ještě jednou sejdou, bez veřejnosti. „Zároveň mě zastupitelstvo pověřilo dojednáním podmínky smlouvy, abychom měli představu, co by obci z toho mohlo plynout a v jakém časovém horizontu bude firma své závazky plnit,“ dodal starosta Chotěbuze David Harok.