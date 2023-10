Ocenění v podobě červeného skleněného srdce převzal v úterý 24. října odpoledne na radnici Prahy12, kde probíhalo slavnostní vyhlašování výsledků, starosta Bohumína Petr Vícha. V devítileté historii soutěže jde už o čtvrté ocenění. „Tohle se nikdy neomrzí. Je to poděkování pro celý náš tým, který vede radnici třicet let. Projekt Červené kolonie má přesah do řady oblastí, od architektury a veřejného prostoru přes zeleň až po bydlení a energetiky. Připravovali jsme jej řadu let, do samotné realizace nám vstoupila krize v energetice a stavebnictví. Ale přes všechny peripetie se nám podařilo zachránit kus historie Bohumína a současně lidem nabídnout kvalitní bydlení ve vyšším standardu,“ řekl starosta.