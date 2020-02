Zásadní proměna čeká v nejbližších letech červené domky v Okružní ulici v centru Bohumína, které dříve sloužily jako dělnická kolonie. Z osmi objektů z neomítaných cihel, pro město typických, se stane atraktivní lokalita pro bydlení. Přípravy na rekonstrukci, která vyjde odhadem na 100 milionů korun, jsou v plném proudu. Původní ráz přitom červené kolonii zůstane.

Vizualizace nové podoby červených domků v Bohumíně. | Foto: Město Bohumín

„Lokalitu se 64 byty postupně vylidňujeme. Už v době, kdy jsme se pustili do přípravy projektu, byla polovina bytů prázdná. Teď už jsou nájemníci jen v šestnácti bytech. S těmi, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou a nemají vůči městu žádný dluh, jednáme o přestěhování do jiných městských bytů. Do konce května by už mohly být všechny byty prázdné,“ uvedl bohumínský místostarosta Igor Bruzl s tím, že vloni se městu podařilo získat pozemky v okolí domů.