Společnosti svážející v obcích komunální odpad přijímají v zájmu ochrany svých pracovníků i všech dalších obyvatel před nákazou koronavirem nejrůznější opatření. Nejsou to jen nové červené nádoby na odpad v Karviné, děje se tak všude. Prevence pomáhá, více v textu.

V první linii boje s koronavirem jsou lékaři, policisté, vojáci, komunální politici, ale i popeláři, kteří den co den objíždějí obce a města, aby ty nezůstaly zavaleny odpadky. | Foto: Deník / Jan Sedlák

Například třinecká společnost Smolo v této souvislosti žádá lidi, aby odpad odkládali do silnějších pytlů tloušťky nejméně 0,2 mm, případně do dvou do sebe vložených. Pytle musí být pevně zavázány a jejich povrch ošetřen dezinfekčním přípravkem.