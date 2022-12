Téměř šest hodin byla po hromadné nehodě neprůjezdná dálnice D1 u Nového Jičína ve směru na Ostravu. Auta se srazila před exitem u Mankovic na Novojičínsku. Přibližně od 05:15 je dálnice opět otevřená. Vyplývá to z informací Národního dopravního informačního centra (NDIC).

Nehoda se stala v pondělí před 23:30 na 320. kilometru dálnice. Tvořily se kolony. Řidiči se mohli místu nehody vyhnout přes sjezd na 311. kilometru u Bělotína.

Česko pokryje ledovka. Bude se tvořit po celé zemi, varují meteorologové

Nebezpečí náledí je například na dálnici D48. Na silnicích nižších tříd mohou být závěje či zajetá vrstva sněhu. Dálnice a silnice I. třídy jsou jinak převážně mokré nebo vlhké po chemickém ošetření. Ve vyšších polohách Beskyd je ujetá vrstva sněhu s posypem.

Podle informací Ředitelství silnic a dálnic zejména na jesenické straně Moravskoslezského kraje dnes opět komplikuje dopravu sníh.

Na Bruntálsku jsou místa, kde se tvoří sněhové jazyky nebo závěje a kvůli přeháňkám je tam snížená dohlednost. Neprůjezdná je mimo jiné silnice I/11 mezi Bruntálem a Horním Benešovem.

Zlepšení na tahu mezi Opavou a Ostravou? Kraj zahájil územní řízení

Meteorologové ve včerejší předpovědi varovali před silným větrem s nárazy do 70 kilometrů v hodině, na horách až do 90 kilometrů v hodině, a to na severní Moravě, ve Slezsku, na Českomoravské vrchovině a ve Frýdlantském výběžku. V těchto oblastech se tak budou místy tvořit sněhové jazyky a silný vítr bude přispívat také k tvorbě silné námrazy, která může mít podle meteorologů tloušťku přes tři centimetry.

Se slábnutím větru bude pravděpodobnost tvorby sněhových jazyků i silné námrazy klesat. Na severovýchodě vydrží větrné počasí ale i během úterý, doplnili meteorologové.