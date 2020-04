Městská knihovna Český Těšín obnovuje v pondělí 27. dubna provoz ve svých pobočkách Ostravská, Havlíčkova a Svibice-Slovenská.

Knihovna, Ilustrační foto. | Foto: Deník / Adam Knesl

Až do odvolání ale budou poskytovat jen výpůjční služby, veřejný internet na 30 min. Provozní doba je v příštím týdnu je od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin