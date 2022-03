„Je to součást programu zvyšování odborných dovedností, kdy část našich žáků gastronomických oborů již byla na třítýdenní zkušené v různých regionech Itálie. Další část odjede na Apeninský poloostrov v březnu,“ uvedl ředitel školy Pavel Cieslar s tím, že obdobná zkušenost čeká i žáky zemědělských oborů této školy, kteří budou moci nahlédnout pod pokličku tajemství úspěšných rodinných farem, výrobců sýrů nebo vinařů.

„Zkušenost v zahraničí, možnost se přiučit od špiček v oboru, ale také zlepšit si jazykové dovednosti nebo navázat kontakt, je k nezaplacení. Tito žáci si to možná ještě ani neuvědomují, ale určitě budou z této zkušenost profitovat v budoucnu,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství Stanislav Folwarczny s tím, že jako občan Českého Těšína je hrdý na školu, která se léta nabízí špičkové vzdělávání v mnoha oborech a je úspěšná v mnoha akreditacích a zajímavých programech.

Cukrářský mistr Renato Zara pochází z italské Temoli, je porotcem na cukrářských a pekařských soutěžích a na dlouho plánovanou návštěvu Českého Těšína přijel díky programu Erasmus +. „Naše škola pro tento program obhájila akreditaci na období let 2021 až 2027 a díky tomu k nám přijíždí evropští profíci, ale žáci této školy také vyjíždějí do zahraničí na odborné stáže. Například do Německa nebo Itálie, kam hned 13. března zamíří další skupina žáků,“ doplnil ředitel Pavel Cieslar.

Mistr Renato Zara, který o studenty pečuje také během vzdělávacích kurzů v Itálii, nešetřil na adresu českotěšínských žaků a pedagogů chválou. „Mám zkušenost s adepty řemesla z mnoha evropských zemí, ale i různých českých škol. Žáci z Albrechtovy školy vynikají pracovitostí, skromností, je vidět, že získali dobré vychování a mají zájem o řemeslo. Navíc, jsou šetrní. Toho jsem si všiml podle toho, jak čistili skořápky od části bílku,“ uvedl mistr Zara.

Doplnil, že žáky učí rovněž přípravě a servírování slaných pokrmů, protože v Itálii se striktně nerozděluje profese cukrář a pekař, navíc toto občerstvení je velmi část servírováno i v cukrárnách.