Těšínské divadlo se promění v divadelní a kulturní centrum

Ve městě vznikne do podzimu 2025 Těšínské divadelní a kulturní centrum. V to se promění budova Těšínského divadla, kterou čeká rekonstrukce hlavního vstupu, foyeru, galerie, zázemí, sálu a jeviště a také prostoru nad městskou knihovnou. To vše včetně střechy a hvězdárny. Těšínské divadlo získalo na revitalizaci budovy v rámci Národního plánu obnovy 111,5 milionu korun.

Těšínské divadlo čeká přestavb a proměna v divadelní a kulturní centrum. | Foto: Vizualizace: Těšínské divadlo

„Jde o mimořádný počin, taková finanční injekce znamená pro kulturní obec velkou šanci dalšího rozvoje,“ řekl minulý týden na tiskové konferenci ministr kultury Martin Baxa. Vizi proměny stávajících prostor, které další návštěvníky do divadla přilákají nejen novou estetikou prostředí nebo prostorami pro neformální trávení volného času, ale také širokou nabídkou kulturních, kreativních a vzdělávacích programů, v Praze představil osobně ředitel Těšínského divadla Petr Kracik. Těšínské divadlo čeká přestavb a proměna v divadelní a kulturní centrum.Zdroj: Vizualizace: Těšínské divadlo Vyzdvihl, že v případě Těšínského divadla půjde o prolínání činnosti divadla, knihovny, hvězdárny a výstavního prostoru, které tu sídlí pod jednou střechou, ale i vzdělávání v kreativních profesích. „Umožní to inovace se zaměřením na dramatické umění, ale také praktické řemeslo. Právě řemesla spojená s divadelním provozem jsou často opomíjenou součástí kulturně-kreativního sektoru, na trhu práce je čím dál těžší pracovníky na tyto pozice získat, a zároveň jsou klíčovou podmínkou úspěchu divadla,“ naznačil Petr Kracik zamýšlenou nabídku budoucího kulturního centra. V Českém Těšíně končí místostarostka. Jde o kauzu zvukový záznam To má být otevřeno školám i veřejnosti, které díky blízkosti hranic a dlouholeté dvojjazyčnosti instituce počítá i s mezinárodním přesahem. Atraktivní prostředí a nabídka vzdělávacích aktivit, kterou ostatně Těšínské divadlo v obou jazycích úspěšně rozvíjí už dnes, má také za cíl přivést sem více mladých. Výzva Velká kulturní a kreativní centra je součástí iniciativy Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center. V rámci Národního plánu obnovy bude 29 projektům rozděleno více než 2,6 miliardy korun.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu