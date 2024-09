Přelom září a října bude ve městech nad Olší, v Českém Těšíně a Cieszyně, tradičně patřit všem podobám divadla. Třicátý třetí ročník Mezinárodního divadelního festivalu Bez hranic/Bez Granic, který společně pořádají český spolek Člověk na hranici z.s. a Polsko-česko-slovenská Solidarita, se letos uskuteční v termínu od 27. září do 6. října 2024.

Návštěvníci se mohou těšit na šestnáct mimořádných divadelních představení z Česka, Polska a Maďarska. Nejstarší porevoluční divadelní festival tehdejšího Československa (od roku 1990) vedle divadelních představení nabídne bohatý doprovodný program.

„Výchozím bodem při tvorbě letošního programu pro nás tentokrát bylo divadlo jako zrcadlo lidských vztahů. Těšíme se, že společně s našimi diváky bude zkoumat hluboké lidské emoce a vztahy v různých kontextech,“ říká za organizátory Petra Slováček Rypienová ze spolku Člověk na hranici. Desetidenní přehlídka nabídne celkem patnáct soutěžních představení. „Hrát se bude na osmi místech. Kromě klasického programu mohou diváci tradičně zavítat na koncerty, divadelní workshopy, setkání s umělci a výstavy“ vypočítávají organizátoři.

Samotné zahájení festivalu bude velmi nevšední a naprosto přesně zapadá do letošního konceptu přehlídky. Těšínské divadlo v koprodukci s polským Divadlem Adama Mickiewicze v Cieszyně si pro diváky přichystalo mimořádnou inscenaci. Pod taktovkou významného polského režiséra Konrada Dworakowského se představí s dvojjazyčným ztvárněním Shakespearova Romea a Julie. „Shakespearův brilantní příběh o lásce s překážkami přefiltroval režisér a inscenační tým přes zkušenosti lidí z hranice rozděleného Těšínského Slezska,“ popisují zahajovací inscenaci organizátoři.

Silný historický a emocionální příběh slibuje monodrama Mariusze Urbanka Alma Rosé, pod kterým je podepsána režisérka Olga Strusková. Vypráví o životě vynikající houslistky Almy, která vedla orchestr v koncentračním táboře Osvětim. Její odvaha a odhodlání zachránit životy spoluvězenkyň jsou inspirující a dojemné. „V inscenaci, kde hudba hraje klíčovou roli, se představí jediná herečka Sarah Haváčová v doprovodu ženského smyčcového kvarteta. Představení na hranici divadla a koncertu se uskuteční v prostorách bývalé synagogy v Českém Těšíně,“ upřesňují pořadatelé.

Popkulturní groteska o ženě a intelektuálovi, filmech, lásce, snech a životních kotrmelcích, to je inscenace pražského Divadla pod Palmovkou s názvem Žena filmového kritika. „Na pozadí aktuálního umění a popkultury ironicky reflektuje vztahy, společenské stereotypy i existencionální nástrahy spojené s rolemi milující partnerky, matky a přičinlivé ženy obecně. Spoluautorem a režisérem inscenace je jeden z nejoceňovanějších českých autorů dneška, Tomáš Dianiška,“ informují pořadatelé.

Neobyčejně silné téma na festival přiveze . Inscenace mladého oceňovaného režiséra Jakuba Skrzywanka bude jistě jedním z nejdiskutovanějších bodů festivalu. „Inscenace Zbrodnia i Kara. Z Powodu zbrodni Rosjan, których nie potrafimy zrozumieć, vychází z dokumentů ukrajinských novinářů, kteří sbírali svědectví o vojenských zvěrstvech ruské armády na Ukrajině. Autor klade svým divákům otázku, co vlastně cítíme, vidouce obrazy války v přímém přenosu,“ přibližují organizátoři. Skrzywanek využívá dílčích fragmentů z Dostojevského Zločinu a trestu k pátrání po kořenech zla.

Zajímavou diskusi mezi diváky jistě přinese inscenace Kora.Boska Teatru Nowego Proxima z Krakowa, v němž Kora, známá zpěvačka populární polské kapely Maanam, přichází po smrti do nebe a stojí před groteskním posledním soudem. „V inscenaci zazní největší hity Maanamu zpívané Katarzynou Chlebny,“ upozorňují organizátoři.

Veřejný prostor tradičně ožije divadlem na zámeckém vrchu v Cieszynie. Zde vystoupí Teatr Sztuki Ciała s atraktivním vizuálním představení

Nezávislý maďarský divadelní spolek, který se těší mezinárodní slávě, Maladype Színház z Budapešti se na festivalu představí se svým pojetím Penelopiády podle knihy Margarety Atwoodové, která je světově známá dystopickým Příběhem služebnice. Jedná se o druhou premiéru na festivalu, neboť inscenace vzniká v koprodukci Mezinárodního divadelního festivalu STOBI Antik Drama z Makedonie, Festivalem divadelního umění na zámku Gyula z Maďarska a našeho festivalu Bez hranic.

Kafka na hranici

V České republice je letošní rok ve znamení Franze Kafky, proto se i festival rozhodl připojit k oslavě stého výročí úmrtí tohoto významného spisovatele. V letošním programu diváci naleznou tematickou sekci nazvanou Kafka na hranici. „Pražské Divadlo na Zábradlí k nám zavítá s pohádkovým „kabaretem pro intoše od 4 let“ nazvané Franz a kavka. Malí i velcí diváci se mohou těšit na originální příběh, interaktivní zážitek, skvělou kombinaci loutek a scénických efektů. Jedná se o první inscenaci Divadla na Zábradlí, která je určena speciálně dětskému publiku. Franz a Kafka je zábavné a zároveň hluboké představení pro celou rodinu,“ slibují originální zážitek organizátoři. Ostravská scéna Divadlo Petra Bezruče se pak na prknech Teatru Adama Mickiewicze představí s dramatizací slavného románu Proces, který divákům nabídne vizuálně i hudebně nevšední inscenaci. Kafkovské téma akcentuje také Teatr Malabar Hotel z Warszawy ve své inscenaci Kafka.Komedia, která vychází z dramatu rakouského autora Franzobla. Na kafkovskou notu doslova zabrnká písničkář Petr Linhart, který je představitelem takzvaného landscape folku. Tento recitál se uskuteční v literární kavárně a čítárně Avion v Českém Těšíně.

V hlavní roli malý divák

Představení pro děti a mládež jsou již tradičně nedílnou součástí festivalu. „Uvědomujeme si, jak jsou důležití malí diváci, kteří jednou vyrostou a stanou se z nich, snad i naším přičiněním, pravidelní návštěvníci divadel a kulturních akcí. Letos jsme pro ně připravili tak trochu jinou česko-ukrajinskou pohádku Červená Karkulka v podání proslulého a oceňovaného královehradeckého Divadla Drak. Loutková scéna Bajka Těšínského divadla zve na Frankensteina. Na nejmladší diváky, již od šesti měsíců do čtyř let, cílí Teatr Sztuki Ciala z Warszawy s představením Tu TUTU a mládež od deseti let jistě zaujme Tajemniczy ogród Teatr Zagłębia w Sosnowcu,“ oznamují pořadatelé. Zábavu i poučení slibuje divadelní workshop Zahrajeme si divadlo s hercem Petrem Pěnkavou určený pro mladé publikum, který proběhne v prostorách Kulturního a společenského střediska „Střelnice“.

Koncerty

Kromě recitálu Petra Linharta se mohou diváci těšit na nevšední hudební setkání nazvané Moravská brána. Na pódiu se společně sejdou ostravský písničkář Jiří Krhut s kapelou Chwila Nieuwagi a Kubou Blokeszem. Zazní zde například písně od Karla Kryla, Karla Plíhala, Radůzy či kapely Jelen.

Výstavy

Návštěvníci festivalu nebudou ochuzeni ani o tradiční výtvarný akcent. Připraveny jsou celkem čtyři výstavy. V Galerii Most v Informačním centru bude k vidění výstava v rámci programového modulu Kafka na hranici. V českotěšínské galerii Půda vystavují své práce Dáša Lasotová a Joanna Imielska pod názvem Dialogy s předměty. V Národním domě COK v Cieszynie bude k vidění expozice nazvaná Jezdci a připravena je i plenérová výstava divadelních fotografií.

Setkání

Hostem tradičního Setkání s mistrem tentokrát bude režisér, ředitel a pedagog Kondrad Dworakowki, tvůrce zahajovací inscenace Romeo a Julie. Milovníky historie jistě zaujme setkání nazvané Skřivánek by Skrzywanek, během něhož bude historik Pawel Skrzywanek odhalovat rodinné kořeny spojené s Těšínským Slezskem a které se uskuteční v přeshraničním informačním centru, hned vedle repliky těšínské tramvaje.

Detailní informace o festivalovém programu naleznou diváci na webových stránkách festivalu www.borderfestival.eu či na stránkách českého organizátora www.cloveknahranici.eu Vstupenky je možné zakoupit online nebo před samotnými představeními v místech konání v Českém Těšíně i Cieszyně.

K TÉMATU

Historie festivalu