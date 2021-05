Smuteční obřady ve hřbitovní kapli na centrálním hřbitově v Českém Těšíně se už řadu měsíců konají v ne zrovna důstojném prostředí. V kapli totiž z nějakého důvodu vlhnou zdi a opadává omítka. Toho si všímají i smuteční hosté a upozorňují na to správu hřbitova či lidi z pohřební služby.

Zdi v kapli na hřbitově v Českém Těšíně napadla vlhkost, se kterou si zatím nikdo neví rady. Zastupitelé nabádají vedení města, aby situaci urychleně řešilo. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

„Je to pravda. Někteří lidé se mě občas ptají, proč to v kapli vypadá, jak to vypadá a proč to nikdo neřeší. Já na to ale nemám vliv,“ krčí rameny majitelka českotěšínské pohřební služby Alena Janišíková. „Podle mě to není tak strašné, ale je fakt, že ty stěny nevypadají dobře,“ dodala.